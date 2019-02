So erreichen Sie Dirk Laabs:

Ende November 2018. Ein früher Donnerstagmorgen. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei rollen auf die Zentrale der Deutschen Bank an der Frankfurter Taunusanlage zu, parken vor den Zwillingstürmen, Dutzende Beamte steigen aus, treten durch die Drehtüren aus Glas. Eine Abordnung fährt in den 32. Stock des östlichen Turmes. Die bewaffneten Polizisten haben einen Durchsuchungsbeschluss bei sich, sie beginnen in den Büros der Vorstände Unterlagen zu sichten. Der Verdacht: Eine ehemalige Tochter der Deutschen Bank soll Kunden geholfen haben, Geld aus illegalen Machenschaften gewaschen zu haben.

Während die Durchsuchung lief, aß der deutsche Chef Christian Sewing gerade mit einem Vertreter der US-Bankenaufsicht zu Mittag. All die Pläne, Versprechen, Wünsche des neuen Managements – fürs Erste krachend gescheitert. Sewing musste mitansehen, wie in den nächsten Stunden der Aktienkurs seiner Bank einbrach und wenig später sogar unter die Sieben-Euro-Marke fiel – ein historischer Tiefpunkt. Im Mai 2007, auf dem Gipfel, musste man noch 108 Euro und 14 Cents für eine Aktie zahlen. Drei Jahre voller schlechter Nachrichten waren dem schwarzen Donnerstag im November 2018 vorausgegangen. Seit 2014 hat die Bank fast zehn Milliarden Euro Verlust gemacht.

