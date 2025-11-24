- Die Scheinhaftige
Evelyn Palla gibt sich als neue Chefin der Deutschen Bahn selbstbewusst und wild entschlossen. Mit Reformen und neuem Konzept soll das deutsche Sorgenkind gedeihen. Doch reicht das, um den Staatskonzern wieder in die Spur zu bringen?
Wer Evelyn Palla sprechen hört, den beschleicht das Gefühl, dass diese Frau bereit ist, übers Wasser zu gehen, sollte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder das von ihr verlangen. Und sie wirkt völlig davon überzeugt, dass sie es auch könnte. „Wir drehen den Konzern auf links“, sagte sie in ihrem ersten Interview als neue Bahnchefin. „Dafür müssen wir alles anders machen als vorher.“
