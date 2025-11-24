Evelyn Palla
Evelyn Palla / Foto: Friedrich Bungert/Süddeutsche Zeitung Photo/Picture Alliance/DPA

Evelyn Palla im Porträt Die Scheinhaftige

Evelyn Palla gibt sich als neue Chefin der Deutschen Bahn selbstbewusst und wild entschlossen. Mit Reformen und neuem Konzept soll das deutsche Sorgenkind gedeihen. Doch reicht das, um den Staatskonzern wieder in die Spur zu bringen?

VON CLAUDIA KLING am 7. Dezember 2025 4 min

Autoreninfo

Claudia Kling ist Korrespondentin der Schwäbischen Zeitung in Berlin.

So erreichen Sie Claudia Kling:

Zur Artikelübersicht

Wer Evelyn Palla sprechen hört, den beschleicht das Gefühl, dass diese Frau bereit ist, übers Wasser zu gehen, sollte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder das von ihr verlangen. Und sie wirkt völlig davon überzeugt, dass sie es auch könnte. „Wir drehen den Konzern auf links“, sagte sie in ihrem ersten Interview als neue Bahnchefin. „Dafür müssen wir alles anders machen als vorher.“ 

