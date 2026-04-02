- Chinesisches Doppelglück
Um sich selbst zu retten, müssen die deutschen Autohersteller einen radikalen Schritt gehen: Sie müssen chinesisch werden. Nicht nur bei Technologie und Tempo, sondern auch bei Marken, Partnerschaften und Denken – sonst droht ihnen der endgültige Verlust ihres wichtigsten Marktes.
Der Audi ohne Ringe sollte eine neue Epoche einläuten – nicht nur für Audi, sondern für den gesamten Volkswagen-Konzern, den noch immer größten Autohersteller des Westens. In China, dem wichtigsten Automarkt der Welt, sollte der elektrische E5 Sportback zum Symbol einer Trendwende werden: für Audi, für VW, vielleicht sogar für die deutsche Autoindustrie insgesamt. Doch die Realität sieht ernüchternd aus. Seit August wurden nur gut 7000 Fahrzeuge verkauft, im Januar sogar lediglich 420. Dabei kostet das Einsteigermodell knapp 30 000 Euro. Zum Vergleich: Der Wettbewerber Aito von Huawei und Seres verkaufte im selben Monat rund 40 000 Autos – obwohl sie mehr als doppelt so teuer sind.
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