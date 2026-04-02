Deutsche Autoindustrie unter Druck - Chinesisches Doppelglück

Um sich selbst zu retten, müssen die deutschen Autohersteller einen radikalen Schritt gehen: Sie müssen chinesisch werden. Nicht nur bei Technologie und Tempo, sondern auch bei Marken, Partnerschaften und Denken – sonst droht ihnen der endgültige Verlust ihres wichtigsten Marktes.