Der Fall Northvolt - „Kollektive Halluzinationen” statt „grüner Umstellung“

Nach der Pleite des schwedischen Batterieherstellers Northvolt werden nicht nur Investoren und Politiker zur Verantwortung gezogen, sondern auch der einst gefeierte Gründer Peter Carlsson. War Europas grüne Industrieoffensive auf Wunschdenken aufgebaut?