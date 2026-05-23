- Der demokratische Schein täuscht
Am Wochenende haben linke Gruppen mit „Nazis raus“-Parolen gegen die Hayek-Tage in Münster demonstriert. Ein Absurditäten-Kabinett sondergleichen. Spürt sich dieses Milieu eigentlich selbst noch?
Es gibt Tage, an denen man durchaus noch Hoffnung haben kann, dass sich alles zum Guten wendet. Tage, an denen man festen Glaubens sein darf, dass sich die Lager moderieren, die gesellschaftliche Spaltung abnimmt, die Menschen miteinander sprechen, einander zuhören. Tage, an denen Argumente über Verleumdungen stehen und an denen man zumindest einmal versucht zu verstehen, was das Gegenüber antreibt, auch wenn man wahrscheinlich nicht auf denselben Nenner kommen wird. Solche Tage gibt es. Und dann gibt es Tage wie den vergangenen Freitag.
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