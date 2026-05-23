KI-Bild Demo
Demo gegen die Hayek-Tage in Münster / Illustration: ChatGPT

Demo gegen Hayek-Tage Der demokratische Schein täuscht

Am Wochenende haben linke Gruppen mit „Nazis raus“-Parolen gegen die Hayek-Tage in Münster demonstriert. Ein Absurditäten-Kabinett sondergleichen. Spürt sich dieses Milieu eigentlich selbst noch?

VON CARSTEN KORFMACHER am 25. Mai 2026 6 min

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Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Es gibt Tage, an denen man durchaus noch Hoffnung haben kann, dass sich alles zum Guten wendet. Tage, an denen man festen Glaubens sein darf, dass sich die Lager moderieren, die gesellschaftliche Spaltung abnimmt, die Menschen miteinander sprechen, einander zuhören. Tage, an denen Argumente über Verleumdungen stehen und an denen man zumindest einmal versucht zu verstehen, was das Gegenüber antreibt, auch wenn man wahrscheinlich nicht auf denselben Nenner kommen wird. Solche Tage gibt es. Und dann gibt es Tage wie den vergangenen Freitag.

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Hans Jürgen Wienroth | Mo., 25. Mai 2026 - 09:08

Es gibt im linken Lager kein intellektuelles Interesse mehr an der argumentativen Konfrontation, um die eigene Position zu stärken oder die eigenen Argumente zu schärfen.

Was soll man anderes machen, wenn einem die Argumente fehlen - warum auch immer?

Peter William | Mo., 25. Mai 2026 - 09:12

Ist denen langweilig oder werden diese bezahlt als Aufmerksamkeitsgeneratoren, ähnlich den mittlerweile unzähligen Preisverleihungen in fast jedem Gebiet um einen Anlass zu haben etwas zu feiern ( sich selbst, verständlich) oder sich in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu befördern?

Verstehen diese Menschen nicht, ähnlich wie andere in der politischen Linken das Aufmerksamkeit und Sympathie mit dem Anliegen geradezu konträr wirken können. Das, wenn man mit Lügen, Drohungen, Canceln und unbeschreiblichen Unsinn agiert, Antipathie für die Sache die logische Folge ist.

Die autoritäre Linke in Deutschland geht ja im Moment vor die Hunde, macht nur weiter so. Kann nicht schaden. Die Schulverweigerer von FFF haben 100.000de mobilisiert um Freitags schwänzen zu konnen anstatt was zu lernen. Der allgemeine Trend der Ablehnung solcher Bewegungen geht meines Erachtens somit eindeutig Richtung Schrumpfung. Gut so.

Thomas Veit | Mo., 25. Mai 2026 - 09:13

"Es gibt im linken Lager kein intellektuelles Interesse mehr an der argumentativen Konfrontation, um die eigene Position zu stärken oder die eigenen Argumente zu schärfen." -- WARUM?

Weil sie keine wirklichen funktionierenden 'Argumente' und Konzepte für die tatsächlich wichtigen Themen unserer Gesellschaft haben - und sie wissen/spüren das auch..., das linken Milieus. Deshalb schlagen sie im Untergang wild und undifferenziert um sich, um sich auf diese Weise noch ein bisschen 'Bedeutung' in den Medien zu sichern...

Würden alle Staatszuschüsse an NGO's gestrichen und alle die aus den linken Milieus, welche heute vom Bürgergeld leben arbeiten geschickt... - das linke System wäre mit einem Schlag 'unsichtbar'... - meine Prognose.

Chris Groll | Mo., 25. Mai 2026 - 09:14

Diesem Artikel stimme ich absolut zu.

Diese Demo-Teilnehmer wollen ein neues 1933 nicht verhindern. Sie wollen 1933 wieder herstellen.
Es ist die gleiche Gesinnung. Sie wollen "UNSERE DEMOKRATIE" so wie sie in den dunkelsten Jahren der Deutschen Geschichte und in der DDR bestanden hat.

Hielt diese Gesichter auf dem Bild erst für eine Fotomontage. Ist es aber wohl nicht. Es ist das verbiesterte Antlitz dieser Menschen.

christoph ernst | Mo., 25. Mai 2026 - 09:20

Ausgezeichneter Text. Da drängt sich immer wieder die Warnung Ignazio Silones auf, das nächste Mal käme der Faschismus im Gewand des Antfaschimus. Die sprach Silone laut Francois Bondy 1944 aus, am Tag vor seiner Rückkehr aus dem Schweizer Exil nach Italien. Ich habe mir seinerzeit extra Bondys 'Pfade der Neugier' besorgt, um zu prüfen, ob das Zitat tatsächlich stimmt. Lese ich heute diesen klugen Text steht all die Stumpfheit, die mich schon beim G-20-Gipfel in Hamburg 2017 ansprang, bei der 'Welcome to Hell' Party der 'Antifa', die Läden plünderte, Gehwegplatten von Dächern warf und in Wohnhäusern zündelte, wieder auf. Ich habe den Brandgestank und das geborstene Glas wieder vor Augen - auch das abwiegelnde Geschwätz der Grünen, die damals die Antifa von der Kette ließen und heute von 'unsere Demokratie' faseln...

Andreas Peters | Mo., 25. Mai 2026 - 09:22

und ich habe bislang nichts über öffentliche Proteste gegen die Veranstaltung oder Druck auf die Betreiber des Veranstaltungsortes gelesen. Aber interessanterweise war dort ein gewisser Daniel Günther, vielen bekannt als öffentliche Privatperson. Linker als der sind nicht mal die Linken selbst. Jetzt mein Outing, ich war als junger Mensch auch links. Aber das war damals ein anderes Links als heute. Für das heutige habe ich nur Verachtung übrig. Basta.

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