Der Mann der ersten Stunde ist Niklas Östberg. Der hagere Schwede, 40,steht ungern am Herd. Kochen ist für ihn eine Dienstleistung wie Putzen oder Bügeln,die man am besten outsourct. Ein erstes Essensportal gründet er – nach einem Ingenieurstudium und kurzer Zeit als Unternehmensberater – in Skandinavien. Dann zieht es ihn nach Berlin („The place to be“), wo er 2011 mit anderen Delivery Hero startet. In den Anfangswochen tippen studentische Hilfskräfte die Speisekarten von Hand in den Computer ein, manchmal schummeln sie und kopieren die Menüs von Webseiten des Mitbewerbers Pizza.de – das beschleunigt,wird aber juristisch geahndet.