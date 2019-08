Ein weiterer bekannter Name der Automobilzulieferbranche, die Rietheimer Marquard GmbH, wird 600 Stellen von Baden-Württemberg nach Rumänien, Mazedonien und Tunesien verlagern. Der Maschinenbauer Schuler in Göppingen kündigt die Streichung von 500 Stellen an. Ebenfalls in Göppingen werden auch WMF und Fysam massiv Jobs streichen. Der Anlagenbauer Eisenmann in Böblingen muss in die Insolvenz, davon betroffen sind über 1.400 Mitarbeiter in Deutschland. Der VDMA, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, verkündet einen Rückgang der Bestellung von neun Prozent in der ersten Jahreshälfte, gemessen am entsprechenden Vorjahreszeitraum.