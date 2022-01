Mike Gahn hat ein Extra-Smartphone ohne gespeicherte Kontakte, das er nur für Messenger-­Dienste wie WhatsApp nutzt. Die Daten seines Unternehmens hat er auf Servern gebunkert, die ihm selbst gehören und nichts in die USA oder nach China senden. Und wenn jemand in seinem Freundeskreis die digitalen Sprachassistenten Siri oder Alexa aktiviert, fasst er sich verständnislos an den Kopf. „Ich bin der größte Datenschutzfan“, sagt der Mann mit der Halbglatze, weißen Turnschuhen und dem schnittigen Pullover. Doch ausgerechnet er hält die geltenden Datenschutzregeln in Deutschland für ein Ärgernis sondergleichen.

Gahn ist Geschäftsführer von Beyondsoft, einer kleinen Softwareentwicklungsfirma in Köln. Elf Mitarbeiter hat Beyondsoft, Schwerpunkt ist die Gesundheitsbranche. Eigentlich würden sie gerne neue Produkte entwickeln, doch sie trauen sich nicht. Denn die Sorge vor Strafzahlungen und einem möglichen Reputationsschaden bei einem Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist hoch. Hinzu kommt ein eklatanter Mehraufwand durch Bürokratie, wie Gahn sagt. „Der größte Hemmschuh aber ist der Datenschutz bei Projekten mit Big Data und künstlicher Intelligenz. Das macht es uns quasi unmöglich, innovativ zu arbeiten.“