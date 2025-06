Das grüne Wirtschaftswunder, das Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Daniel Günther in Schleswig-Holstein vollbringen wollten, ist grandios gescheitert. Wie konnte es so weit kommen? Warum hielten Bundes- und Landesregierung bis zuletzt an dem waghalsigen Großprojekt fest? Und was lehrt der Fall Northvolt über den Ansatz, ein Industrieland mit Subventionsmilliarden „transformieren“ zu wollen?