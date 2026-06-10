Fotorechte: Artur Derr
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„Das Interview“ mit mit Fabian Walter „Der Staat nimmt genug ein – die Frage ist, was er damit macht“

Fabian Walter klärt als „Steuerfabi“ in den Sozialen Medien über Steuerthemen auf und ist Spiegel-Bestseller-Autor. Im Interview erklärt er, warum Deutschland kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hat – und warum mehr Finanzbildung dringend nötig ist.

INTERVIEW MIT FABIAN WALTER am 11. Juni 2026

Autoreninfo

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

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Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.

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