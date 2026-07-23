Bastian Kunkel
Bastian Kunkel / Richard Bejick

„Das Interview“ mit Bastian Kunkel „Die Deutschen haben viele Versicherungen – aber oft die falschen“

Bastian Kunkel ist Versicherungsmakler und Gründer von „Versicherungen mit Kopf“. In den sozialen Medien folgen ihm Hunderttausende. Im Interview nennt er die häufigsten Versicherungsfehler – und erklärt, warum wir unser Handy besser absichern als unsere Arbeitskraft.

INTERVIEW MIT BASTIAN KUNKEL am 23. Juli 2026

Autoreninfo

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

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Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.

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Sabine Lehmann | Do., 23. Juli 2026 - 18:36

Ich dachte früher immer, die Krankenversicherung und die Haftpflichtversicherungen seien die wichtigsten. Alle anderen muss man sich auch leisten können und da fängt das Problem schon an. Dass heutzutage z.B. eine private Altersvorsorge fast schon zwingend ist, hätte man den Bürgern mit sinnvollere Politik auch ersparen können!

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