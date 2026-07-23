- „Die Deutschen haben viele Versicherungen – aber oft die falschen“
Bastian Kunkel ist Versicherungsmakler und Gründer von „Versicherungen mit Kopf“. In den sozialen Medien folgen ihm Hunderttausende. Im Interview nennt er die häufigsten Versicherungsfehler – und erklärt, warum wir unser Handy besser absichern als unsere Arbeitskraft.
„Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.
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