Der heftige Einbruch führt uns vor Augen, dass billiges Geld der Notenbanken zwar jahrelange Börsenaufschwünge und Vermögenspreisblasen bewirken kann, aber keine Garantie vor heftigen Korrekturen ist. Am Ende setzt sich die Realwirtschaft durch, und da kommt es auf Wachstum und Gewinne an. Der Einbruch ist sogar umso heftiger, je größer der Anteil des billigen Geldes und je geringer der Anteil der realwirtschaftlichen Verbesserung ist. In den zurückliegenden Jahren war der Anteil der Realwirtschaft so gering wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Dann genügen externe Auslöser, um die Märkte crashen zu lassen. Das aber sind nicht die Ursachen. Diese liegen in Finanzmärkten, die sich immer mehr von der Realwirtschaft entfernt haben.