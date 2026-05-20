Daniel Stelter
Daniel Stelter / picture alliance / Geisler-Fotopress | Jens Krick/Geisler-Fotopress; picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora

Daniel Stelters neues Buch Der Absturz-Prophet, der viel zu oft richtig liegt

In seinem Buch „Absturz“ rechnet der Ökonom Daniel Stelter mit Deutschlands Politik und Wirtschaftsmodell ab. Das Land befinde sich aufgrund von Bürokratie, Demografie, Energiekosten und Staatsausgaben im Sinkflug. Doch es gibt auch etwas, das Hoffnung macht.

VON THOMAS HAGENBUCHER am 26. Mai 2026 6 min

Thomas Hagenbucher

Autoreninfo

Thomas Hagenbucher leitet das Ressort Wirtschaft der Schwäbischen Zeitung.

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Die Bücher von Daniel Stelter können einem ganz schön aufs Gemüt schlagen. Das liegt keineswegs daran, dass diese schlecht geschrieben oder nicht gut recherchiert sind – ganz im Gegenteil. Der bekannte Ökonom und Cicero-Kolumnist legt seine Finger in die Wunden und beschreibt in seinen Texten die aktuelle Lage unseres Landes, der Politik und der Wirtschaft, so klar und unverblümt, wie man es kaum an anderer Stelle zu lesen bekommt. Genau das macht Stelter auch in seinem aktuellen Werk „Absturz. So retten wir Deutschland“. Das 280-Seiten-Buch aus dem Langen Müller Verlag widmet sich einer schonungslosen Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Lage Deutschlands im Jahr 2026 und knüpft damit nahtlos an die vorherigen Werke des Berliners an, darunter der Bestseller „Das Märchen vom reichen Land“ aus dem Jahr 2018.

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Sebastian Habel | Di., 26. Mai 2026 - 14:38

Ich habe das Buch als Hörbuch gehört. Meistens beim Autofahren. Jedes Kapitel ist so strukturiert, dass zuerst die Situation/das Problem geschildert wird, dann wird glaubhaft erklärt wie man es beheben könnte und zu schlechterletzt, was die Politik stattdessen macht. Ich musste daher alles, was an Selbstbeherrschung in mir steckt aufbringen, um nicht regelmäßig ins Lenkrad zu beißen. Das Buch macht schlechte Laune. Tipp fürs nächste (Hör-)Buch: Der Sprecher hat nach eigenen Angaben auch Bayrisch im Repertoire. Wenn ich Bayrisch höre, bekomme ich gute Laune. Wenn der Inhalt wieder so negativ sein wird, bitte auf Bayrisch einlesen lassen haha.

Hans v. Weissensand | Di., 26. Mai 2026 - 15:21

sind, wie der Autor anmerkt, seid langem bekannt. Merz, Spahn und Linnemann handeln wider besseren Wissens und aus Angst vor den Omas gegen rechts. Man könnte hier schon von Vorsatz sprechen. Das die AFD noch keine Feuertaufe hatte und die FDP noch im Sauerstoffzelt liegt macht es nicht besser.

Urban Will | Di., 26. Mai 2026 - 17:21

der Besserung zu zeigen, die bereits jedes Kind kennt, die aber von dieser Regierung ignoriert werden.
Man muss an die ran, die es weiterhin geschehen lassen. Sei es aus purer Ideologie von Seiten der SPD, deren wesentlicher Teil – wie Bas (man muss deren neueste Aussagen wirklich genau analysieren!) gerade wieder bestätigt hat – darin besteht, dieses Land und dessen Leistungsträger von Grund auf zu hassen und ausbeuten, sprich zerstören zu wollen oder sei es von Seiten der Union aus Feigheit, Duckmäuserei und dem einzigen Bestreben, einen Kanzler an der Macht zu halten, der diesem Amt nicht einmal in Ansätzen gewachsen ist.
Es kann nicht sein, dass Deutschland von solchen zwei Parteien zugrunde gerichtet wird.
Es gibt Auswege und die sind klar zu benennen. Die AfD hat einen Katalog von Maßnahmen parat, mit denen man sofort die Wende einleiten könnte und es ist an der Zeit, dass auch namhafte Fachleute dafür werben. Es reicht nicht, immer nur zu jammern, wenn es Auswege gibt!

S. Kaiser | Di., 26. Mai 2026 - 17:46

Man muss Daniel Stelter dafür bewundern, dass er seit Jahren unermüdlich mit seinem „bto- beyond the obvious“-podcast versucht sowas wie wirtschaftliches Wissen den Deutschen nahezubringen. Jetzt auch regelmäßig in Kooperation mit Ulf Poschardt von Welt.
Ist es von Erfolg gekrönt? Fraglich. Wirtschaftliches Denken ist Deutschland geradezu verfemt, und vor allem Akademiker kokettieren damit, davon keine Ahnung zu haben.
Dass Stelter bei den klassischen Mainstreammedien nicht durchdringt und auch seine Einladungen im ÖRR abgenommen haben, ist Indiz dafür. Und dass ausgerechnet jemand wie Fratzscher im Bildungsbürgerblättchen ZEIT eine Kolumne hat, in der Themen wie soziale Ungleichheit und Verteilungsfragen behandelt werden, lässt erkennen, wie die mediale Blase und ihre urbanen Freunde so ticken.
Und dass Stelter nicht nach dem Motto MESA (macht Euren Sch*** allein) den Bettel hinschmeißt, verdient Respekt. Denn nötig hat er es sicher nicht.

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