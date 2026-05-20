Daniel Stelters neues Buch - Der Absturz-Prophet, der viel zu oft richtig liegt

In seinem Buch „Absturz“ rechnet der Ökonom Daniel Stelter mit Deutschlands Politik und Wirtschaftsmodell ab. Das Land befinde sich aufgrund von Bürokratie, Demografie, Energiekosten und Staatsausgaben im Sinkflug. Doch es gibt auch etwas, das Hoffnung macht.