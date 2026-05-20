- Der Absturz-Prophet, der viel zu oft richtig liegt
In seinem Buch „Absturz“ rechnet der Ökonom Daniel Stelter mit Deutschlands Politik und Wirtschaftsmodell ab. Das Land befinde sich aufgrund von Bürokratie, Demografie, Energiekosten und Staatsausgaben im Sinkflug. Doch es gibt auch etwas, das Hoffnung macht.
Die Bücher von Daniel Stelter können einem ganz schön aufs Gemüt schlagen. Das liegt keineswegs daran, dass diese schlecht geschrieben oder nicht gut recherchiert sind – ganz im Gegenteil. Der bekannte Ökonom und Cicero-Kolumnist legt seine Finger in die Wunden und beschreibt in seinen Texten die aktuelle Lage unseres Landes, der Politik und der Wirtschaft, so klar und unverblümt, wie man es kaum an anderer Stelle zu lesen bekommt. Genau das macht Stelter auch in seinem aktuellen Werk „Absturz. So retten wir Deutschland“. Das 280-Seiten-Buch aus dem Langen Müller Verlag widmet sich einer schonungslosen Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Lage Deutschlands im Jahr 2026 und knüpft damit nahtlos an die vorherigen Werke des Berliners an, darunter der Bestseller „Das Märchen vom reichen Land“ aus dem Jahr 2018.
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