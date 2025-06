Heute seien die Gegner dieser Energieform „ein Grüppchen alter Menschen, die immer noch in den 80er Jahren leben“, sagt Johan Christian Sollid (28), der Initiator der Initiative, eine klassische Influencer-Erscheinung mit randloser Brille, Ohrringen und Halskette. „Nutz‘ dein Hirn, spalt‘ den Kern“ ist ein Slogan der Befürworter, der impliziert, dass die Atomkraftgegner ihren Kopf nicht gebrauchen würden. Als Maskottchen fungiert ein Eisbär, der in Lebensgröße bei Demonstrationen mitmarschiert und so vermittelt, dass die nukleare Energie der globalen Erwärmung entgegenwirkt, von welcher die weißen Pelztiere besonders betroffen seien.