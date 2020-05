Gunther Schnabl ist Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Leipzig. Er hat dort einen Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Internationale Wirtschaftsbeziehungen inne und leitet das Institut für Wirtschaftspolitik.

Herr Schnabl, Sie forschen an Ihrem Institut insbesondere zum Thema Inflation. Müssen wir wegen der Coronakrise nun mit stark steigenden Preisen rechnen?

Es wird auf jeden Fall zu einer Inflation kommen. Die Frage ist nur, welches Gesicht sie haben wird. Einerseits zeigen die Vermögenspreise bereits wieder steil nach oben. Andererseits haben auch bei einigen Konsumgütern die Preise angezogen.

In welchen Bereichen wird es denn nun zwangsläufig teurer? In welchen vielleicht sogar billiger?

Es zeichnet sich bereits ab, dass vor der Krise bestehende Trends sich fortsetzen werden. Die Aktienpreise haben sich schnell erholt, der Goldpreis steigt weiter, und auch auf dem Immobilienmarkt scheint die Flucht in das Betongold weiterzugehen. Auch bei einigen Gütern wie Lebensmitteln haben jüngst die Preise angezogen. Dieser Trend könnte sich verstärken. Wenn in Folge der Krise viele Gaststätten, Hotels oder Läden schließen müssen, können die Konkurrenten die Preise erhöhen. Auch wenn etwa Medikamente wieder im Inland statt im kostengünstigen Ausland produziert werden, steigen deren Preise.

Einige Experten warnen hingegen davor, dass wir es mit einer Deflation zu tun haben werden.

Den Menschen wurde durch den Lockdown und die Masken die Kauflaune verdorben. Wenn Geschäfte schließen müssen, wird es zunächst zu Ausverkäufen kommen. Auch die Löhne werden auf breiter Front unter Druck geraten. Das spricht für fallende Preise.

Gunther Schnabl / privat

Warum wäre das überhaupt gefährlich?

Da in der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahre das Preisniveau in den USA stark gefallen ist, wird von vielen Rezession und Deflation gleichgesetzt. Das muss nicht so sein. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging unter dem Goldstandard hohes Wachstum mit fallenden Preisen einher. Fallende Preise erhöhen erfreulicherweise die Kaufkraft. Das Argument, dass die meisten Konsumenten ihre Kaufentscheidung vertagen, weil sie im Verlauf des kommenden Jahres eine Preissenkung von 1 Prozent bis 2 Prozent erwarten, halte ich nicht für stichhaltig.

Aber Sie sagen, Deflation sei unwahrscheinlich?

Ja, mittelfristig. In Reaktion auf den Lockdown der Regierungen haben alle Zentralbanken mit gigantischen Ankauf- und Kreditprogrammen reagiert. Die EZB wird dieses Jahr Anleihen im Umfang von 1,1 Billionen Euro kaufen und ihr Kreditvolumen an die Banken auf bis zu 3 Billionen Euro ausweiten. Gleichzeitig schrumpft das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum schätzungsweise um bis zu 10 Prozent. Viel mehr Liquidität jagt damit weniger Güter. Wo immer diese Liquiditätsschwemme aufschlägt, werden die Preise nach oben schießen. Es ist jedoch denkbar, dass die Vermögenspreise steigen, während hingegen die Konsumentenpreise niedrig bleiben, weil die Löhne zunehmend unter Druck geraten.

