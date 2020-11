Der Mittelstands- und Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareiß bekommt das an diesem Tag als Erstes zu spüren. Seit Corona ist er im Dauereinsatz. Er telefoniert, konferiert und organisiert Hilfsprogramme, trifft Unternehmervertreter. Auch heute will er sich bemühen. Hier am östlichen Ende der Straße des 17. Juni haben sie eine große Bühne errichtet. Auf ihr soll der CDU-Politiker gleich sprechen. Lichtshow, Live­stream, Sounds und viel Effekt – es sind Profis am Werk, in normalen Zeiten organisieren sie große Festivals. Bareiß ist aus der Regierungs- und Ministerpräsidenten-Konferenz herübergeeilt. Er trägt einen rotfarbenen Mund-Nasen-Schutz. „Alarmstufe Rot“ ist darauf in weißer Schrift zu lesen – das Motto dieser Kundgebung.