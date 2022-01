Eines ist vermutlich sicher: Omikron ist weniger gefährlich als vorherige Varianten von Sars-Cov-2. Auf diesen Umstand haben bereits früh Studien aus Großbritannien und Südafrika verwiesen. Doch warum ist das so? Neue Laborstudien bieten nun erstmals eine Erklärung für den milderen Verlauf einer durch Omikron ausgelösten Covid-19-Erkrankung: Demnach infiziert das Virus zwar die Zellen in den oberen Atemwegen, nicht aber tief in den Lungen, wo es zu Vernarbungen des Gewebes und zu Sauerstoffmangel führen kann.

Um dies herauszufinden, infizierte Michael Diamond, Virologe an der Washington University in St. Louis, Missouri, Hamster und Mäuse mit Omikron sowie mit früheren Varianten von Sars-Cov-2 und beobachtete anschließend den Verlauf der Erkrankung. Die Unterschiede waren verblüffend: Nach einigen Tagen bereits war die Viruskonzentration in den Lungen der mit Omikron infizierten Tiere mindestens zehnmal niedriger als bei Nagetieren, die mit anderen Varianten infiziert waren.

Befürchtungen haben sich nicht bestätigt

Diamond sei besonders schockiert darüber gewesen, dass die mit Omikron infizierten Tiere ihr Körpergewicht nahezu beibehielten, während die anderen schnell an Gewicht verloren hätten – ein Zeichen für einen schweren Krankheitsverlauf. Jeder bisherige Stamm von Sars-Cov-2 habe Hamster sehr leicht und in hohem Maße infiziert, so Diamond. Bei Omikron aber sei das anders gewesen. Studien von anderen Universitäten, so berichtet aktuell das renommierte Wissenschaftsmagazin Nature, bestätigen diesen Befund.

Diese neuen, in Teilen noch nicht peer-reviewten Forschungsergebnisse können auch erklären, warum Omikron nach einigen Schätzungen fast so leicht übertragbar ist wie Masern. Das zumindest meint Washington-University-Forscher Michael Diamond. Denn wenn die Variante in den oberen Atemwegen verbleibt, könnten Viruspartikel leicht auf Material gelangen, das aus Nase und Mund ausgeschieden wird, so dass das Virus neue Wirte findet. Noch aber benötigten die Wissenschaftler mehr klinische Daten, um die grundlegende Biologie von Omikron noch besser zu verstehen.

Doch eines ist laut dem Nature-Artikel schon jetzt klar: Die Befürchtungen, die noch Ende November über die neuartige Variante des Virus mit seinen vielen Mutationen grassierten, haben sich nicht bestätigt. Für einige Wissenschaftler sei das der Beweis, dass der anfängliche Alarmismus in die falsche Richtung gegangen ist. Es sei nämlich schwierig, so zitieren die Nature-Autoren einen beteiligten Wissenschaftler, wenn man allein auf Grundlage genetischer Sequenzen vorhersagen will, wie ein Virus Organismen infizieren wird. Um den Verlauf einer Krankheit vorherzusagen, braucht es eben nicht nur Laborwissenschaftler, es braucht Patienten und erfahrene Kliniker.

Lesen Sie die ganze Studie hier.