Die Menschen in Israel sangen und tanzten in Restaurants und Kneipen und waren bester Laune. Sie hatten es durch die Pandemie geschafft und lebten wie in guten alten Zeiten. Nur besser, weil man nun seine Privilegien noch mehr zu schätzen wusste. So kam es zumindest hierzulande an. Ziemlich genau zur selben Zeit, Anfang März, steuerte Deutschland nämlich in einen weiteren Lockdown. An die Wiedererlangung der alten Freiheiten wie in Israel, wo bereits 40 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft waren, war noch lange nicht zu denken.

Mittlerweile sind in Israel sogar schon 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dennoch steigen beim bisherigen Impf-Musterschüler die Infektionszahlen seit Juli wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Israel aktuell fünfmal so hoch wie in Deutschland. Und das, obwohl die Impfquote hierzulande mit knapp 40 Prozent deutlich niedriger ist.

Impfen verhindert weiterhin schwere Verläufe

Seit im Dezember vorigen Jahres in Israel als einem der weltweit ersten Länder mit dem Impfen begonnen worden war, überwacht das israelische Gesundheitsministerium regelmäßig die Wirksamkeit der Impfstoffe. Am Montag präsentierte die Behörde vorläufige Daten, nach denen der Impfstoff von Biontech nur noch in 64 Prozent der Fälle Infektionen verhindere. Gleiches gilt für die Prävention von Krankheitssymptomen. Im Februar hatte der Schutz vor Infektionen noch eine knapp 96-prozentige Wirksamkeit gezeigt.

Schwere Krankheitsverläufe und dadurch nötige Behandlungen im Krankenhaus könne der Impfstoff aber nach wie vor sehr effektiv verhindern, das geht aus den Forschungsdaten hervor. Die Wirksamkeit liege hier bei 93 Prozent und damit nur sechs Prozentpunkte niedriger als noch im Februar.

Ein Grund für die abnehmende Effektivität des Corona-Impfstoffs sieht das israelische Gesundheitsministerium darin, dass sich die in höherem Maße ansteckende Delta-Variante stark ausgebreitet habe. Und die Antikörper der menschlichen Immunabwehr werden auch nach überstandener Infektion oder Impfung weniger gut mit diesen veränderten Erregern fertig.

Zusätzlich zum steigenden Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen hatte das Land vergangenen Monat weitere Lockerungen eingeführt: So galten seit dem 1. Juni keine Teilnehmer-Obergrenzen mehr für Versammlungen in Lokalen oder Geschäften. Seither hatten auch nicht Geimpfte dieselben Privilegien wie vollständig Geimpfte. Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wurde Mitte Juni ebenfalls aufgehoben.

Diskussion über Kinderimpfung

Um bei weiter steigenden Infektionszahlen nicht wieder die Schulen schließen zu müssen, wird in Israel über die Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen diskutiert. Itai Pessach ist Arzt am Sheba-Krankenhaus im israelischen Ramat Gan und gehört zum Corona-Expertenstab der israelischen Regierung. Er ist ein solcher Befürworter von Einschränkungen, um die weitere Ausbreitung der Delta-Variante zu verlangsamen, erklärte er im Interview gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In Israel stehe man vor einer vierten Welle. Aktuelle Prognosen würden zeigen, dass in den kommenden Wochen täglich tausend Neuinfektionen entstehen könnten.

Zwar würde eine solche vierte Welle anders werden als die vorherigen. Denn mit ernsthaften Krankheitsverläufen sei bei deutlich weniger Infizierten zu rechnen, entsprechend dürften die Kapazitäten der Intensivstationen dem Druck einer weiteren Welle standhalten. Trotzdem werde es „eine Herausforderung, unser tägliches Leben zu gestalten. Im September öffnen die Schulen wieder.“

Damit sich dann nicht viele Kinder infizieren, macht sich Pessach öffentlich, im israelischen Fernsehen etwa, stark für eine Impfung von Kindern ab dem 12. Lebensjahr. Weltweit seien schon mehr als drei Millionen Kinder geimpft worden. „Eine Covid-19-Impfung ist hundertmal weniger gefährlich als eine Covid-19-Infektion“, sagte er.

Die Delta-Variante des Corona-Virus würde im Vergleich zu den bislang vorherrschenden Virus-Mutanten häufiger zu langfristigen Beschwerden bei Kindern führen. Fünf bis 25 Prozent der Kinder, die sich mit der Delta-Variante infizierten, würden unter Long Covid leiden, also Beschwerden wie zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitlosigkeit, Stimmungsschwankungen oder Schlappheit. Das gelte auch für symptomfrei verlaufende Infektionen. Deutlich seltener als Long Covid, dafür aber mit umso ernsteren Symptomen verbunden sei das Pädiatrische multisystemische inflammatorische Syndrom (PIMS) als Folge von Corona-Infektionen bei Kindern. Diese würden dann unter Entzündungen verschiedener Körpersysteme leiden.



Die Daten des israelischen Gesundheitsministeriums finden Sie hier.