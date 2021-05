Von solchen Impfzahlen kann man in Deutschland nur träumen. Nach offiziellen Angaben sollen in der Volksrepublik China bereits 243 Millionen Menschen geimpft worden sein. Bei einem Volk von 1,4 Milliarden Einwohnern sind das gut 14 Prozent der Gesamtbevölkerung. Zum Vergleich: In Deutschland sind es aktuell acht Prozent, die komplett geimpft worden sind. Für den Kampf gegen Covid-19 hat China im Wesentlichen fünf Impfstoffe entwickelt. Die beiden populärsten kommen von dem Pekinger Staatsunternehmen Sinopharm sowie vom Privatunternehmen Sinovac. Das Besondere an diesen Vakzinen: Sie verwenden inaktive Viren und zeigen somit eine geringere Wirksamkeit.

Dennoch, in mehr als 45 Ländern sind die chinesischen Impfstoffe bereits zugelassen. Besonders in den Ländern des globalen Südens finden sie derzeit Anwendung; schließlich ist die Not weltweit groß, und die Mittel gegen Covid-19 sind weiterhin rar. Nun denkt daher auch die WHO darüber nach, die Impfstoffe von Sinopharm und Sinovac für den Notfalleinsatz zuzulassen. Besonders einkommensschwache Länder sollen so im Rahmen der Initiative COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) eine effektive Möglichkeit an die Hand bekommen, ihre Bevölkerung zu schützen.

Eine schwache Datenlage

Das Problem ist indes, dass es weltweit kaum belastbare Daten zu den chinesischen Impfstoffen gibt, was unter anderem auch daran liegt, dass China selbst nicht über genügend Infizierte verfügt, um aussagekräftige Studien durchzuführen. Das Zulassungsverfahren der WHO ist somit das aller erste, das derartige Daten zu den chinesischen Impfstoffen produzieren könnte. Und dennoch sind die Hoffnungen bereits jetzt riesig. Das britische Fachmagazin Nature zitiert in diesem Zusammenhang einen Epidemiologen der Universität Santiago, der ganz auf die Unterstützung der WHO für die Produkte von Sinovac und Sinopharm setzt: Es sei sehr wichtig, die Unterstützung der WHO zu haben, so der chilenische Mediziner. Ein positiver Bescheid wäre „eine sehr gute Nachricht für die Impfstoffentwickler und für die Länder, die daran interessiert sind, diese Impfstoffe zu bekommen.“

Bereits nächste Woche könnte die WHO über die Zulassung entschieden haben. Für China wäre das ein Bombengeschäft, schließlich will das Land bis Ende 2021 zwischen drei und fünf Milliarden Dosen produzieren.

