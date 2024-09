Während der Lieferketten-Krise im Zuge der Corona-Pandemie spürten deutsche Unternehmen plötzlich schmerzlich, wie abhängig sie von wenigen Chipherstellern sind. Die Elektronikbauteile werden inzwischen in so gut wie jedem Gerät gebraucht, sie steuern Waschmaschinen bis hin zu Flugdrohnen. Wegen Lieferknappheit bei Mikrochips standen während Corona die Bänder in etlichen Autofabriken still.