Herr Hauber, Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern, darunter auch mit China. Dort scheint der Post-Corona-Aufschwung in vollem Gang zu sein, oder?

Tatsächlich scheint sich China rasch von der Pandemie zu erholen und dürfte als einzige große Volkswirtschaft der Welt in diesem Jahr nicht schrumpfen, sondern mit etwa 2 Prozent zunehmen. Das bedeutet freilich nicht, dass die Coronakrise spurenlos an dem Land vorbeigegangen wäre: Ohne Pandemie hätte die Wirtschaft wohl dreimal so stark zugelegt.