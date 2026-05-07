Fassade der Agentur für Arbeit in Dresden
Fassade der Agentur für Arbeit in Dresden / picture alliance / ZB | Arno Burgi

Bürgergeld im Ausland? Der „Portugal-Schmarotzer“ – und wie eine Medienerzählung in sich zusammenfällt

Der Fall eines Bürgergeldempfängers in Portugal wurde bundesweit zum Symbol für Sozialstaatsmissbrauch erklärt. Doch nun hat die Bild-Zeitung eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Neue Recherchen werfen ein anderes Licht auf den Fall – und auf die Rolle von Gerichten und Medien.

VON ULRICH THIELE am 8. Mai 2026 6 min

Ulrich Thiele

Autoreninfo

Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers "Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt". Zuletzt erschien von ihm: "Die Sprengung" über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de). Threema-ID: 82PEBDW9

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Der Bürgergeldfall aus Portugal war eine dieser Geschichten, die sich wie von selbst erzählen. Ein Mann lebt monatelang im Ausland, kassiert weiter Leistungen vom deutschen Staat – und ein Gericht gibt ihm auch noch recht. Die Empörung folgte prompt. „So zerstört man die Akzeptanz des Sozialstaats“, titelte die Bild. Andere Medien zogen nach, mal subtiler, mal offener. Der Grundton war fast überall derselbe: Wieder einer, der es sich auf Kosten der Allgemeinheit gutgehen lässt.

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Thomas Hechinger | Fr., 8. Mai 2026 - 11:20

Gerade weil es so viel Mißbrauch gibt, etwa daß Millionen Menschen, die nie in die Sozialsysteme einbezahlt haben, Bürgergeld bekommen, ist man gerne empört, wenn man von diesem Einzelfall liest, bei dem sich jemand auf Kosten des Staates eine schöne Auszeit an Portugals Stränden zu gönnen scheint. Es paßt so gut zum dysfunktionalen Staat, den man vor Augen hat, also will man es glauben. Und wenn ich „man“ sage, müßte ich ehrlicherweise auch „ich“ sagen. Es ist schon schwer, an sich zu halten und nicht gleich loszupoltern, wenn wieder irgendwo jemand in eine Menschenmenge fährt oder ein scheinbar unverhältnismäßiges „Gehalt“ vom Staat bekommt. Man sollte sich selbst zwingen, immer erst mal tief durchzuatmen, bevor man in die Tasten haut.

soistes | Fr., 8. Mai 2026 - 11:31

kollektive Denkstörung in der Bevölkerung.
Was nicht sein darf, darf nicht sein.

Tja der Springer Verlag berichtet gerne mit "gespaltenen Zunge", obwohl die Recherchen zum Teil sehr gut waren.

Der grundsätzliche Unternehmererfolg lässt in Deutschland zu wünschen übrig.

Ein anderes aber genauso interessantes Thema ist die Rückzahlung von Corona Hilfen für KMU´s.

Es gibt hier schon zahlreiche Urteile zu Gunsten für die Unternehmer. Aber der Staat geht hier von einer Instanz in die nächste. Bis dieser sehr wahrscheinlich verlieren wird. Das weiß er auch.

Viele KMU´s sind auch hier von der Insolvenz bedroht oder mussten schließen. Mit gleichen Konsequenzen wie dieser Artikel hier aufzeigt.

Ulrich Thiele übernehmen Sie bitte um hier zu recherchieren. Vielen Dank

Markus Michaelis | Fr., 8. Mai 2026 - 11:43

Das es sich bei diesem Fall um einen solchen Unternehmer handelt, konnte man bereits lesen (wohl nicht in der Bild). Für die Diskussion zu "gerechten" (bezahlbaren) Sozialausgaben, könnte man mehr Verständnis für Unternehmer haben: Unternehmertum ist die Basis von Wohlstand, aber mit erheblichem persönlichem Einsatz und Risiken verbunden. Das wird mEn von der Gesellschaft/Politik zu sehr ausgeblendet. Vermögen von Unternehmern, oft gleich mit Firmenanteilen, wird in Diskussionen schnell so bewertet, als hätte ein bereits hinten und vorne abgesicherter Staatspensionär noch diese Summe zum Verjuxen oben drauf.

Auf der anderen Seite scheint mir die Begründung des Gerichts nicht daran zu hängen, was der Mann vorher geleistet hat. Sein Millionenbeitrag zu Staat und Gesellschaft sind diesen nichts extra wert. Im Gegenteil: es wird Wert darauf gelegt, dass jeder, der nie Steuern/sonstiges gezahlt hat, bei "Bedarf" (Psyche) genauso behandelt würde, und dass als stark erklärte Schultern ...

Dr. Michael Bauer | Fr., 8. Mai 2026 - 12:00

für diese sachliche Klarstellung.

Herr B. | Fr., 8. Mai 2026 - 13:17

differenzierte Betrachtung leider nein. Was führt zu diesen Zuständen, warum treffen solche Artikel auf ein solch breites Interesse? Weil das System maximal ungerecht ist, es belohnt Faulheit und bestraft Fleiß! Und es lädt Menschen aus allen Ländern zum Mißbrauch ein.

Die arbeitenden Menschen sehen das, Wut und Frust stauen sich seit 15 Jahren auf, das ist normal, verständlich, nachvollziehbar. Keiner arbeitet gerne dafür, daß es sich andere in der „sozialen“ Hängematte bequem machen! Entladung finden sie dann an solchen Berichten/Beispielen.

Ich vermisse diese differenzierte Betrachtung im Artikel, die Reaktionen sind nachvollziehbar, Wut und Ärger über das System sind mehr als berechtigt! Das wäre die andere Seite einer differenzierten Betrachtung gewesen.

Auch Ihre Begründung dafür.Was uns,und da bin ich eher bei Herrn Hechinger,jedoch nicht davon befreit selbst zu differenzieren bzw. unsere Reaktionen gerade im Hinblick auf ordentlich arbeitende Medien und denen,die wie in diesem Sonderfall reißerisch notfalls über Leichen gehen zumindest erst mal durchatmend zu überprüfen.Und ich denke,Herr Thiele hat mit seiner Art der Darstellung und deutlichen Kritik an Kollegen und den persönlich im Gespräch mit dem Betroffenen Schilderungen ziemlich genau herausgearbeitet,was wie Sie es auch nennen, im System u. ich möchte ergänzen,auch gesellschaftlich schief läuft.Dieser einstmals für unser marodes Gesundheitssystem (ich vermute,seine Mitarbeiter kümmerten sich um beatmungspflichtige Patienten o. ähnlichem Pflegebedarf) tätige Mann ist für uns verloren,u. wird sich nach Wiederherstellung seiner Ehre,ein ich weiß ebenfalls verloren gegangener Begriff!, eine andere Gesellschaft u. System als das unsere ansteuern.Wozu ich ihm alles Glück wünsche!

Heidemarie Heim | Fr., 8. Mai 2026 - 12:23

Hier und da eine kleine Unterlassungserklärung,den versemmelten Datenschutz bezüglich Beklagten einfach offline stellen und den schwarzen Peter geflissentlich weiter schieben,und sich darauf verlassen,dass der seiner ohnehin Existenz beraubte keine Kraft,Geld und Mut mehr hat sich durchzuklagen gegen den Staat und seine Gehilfen,die sonst bei jeder Kritik bezüglich "normaler Hilfebedürftiger",wie wir sie im TV bei RTL und anderen Sendern fröhlich in die Kamera sprechend begründen,dass Sie noch nie einen Tag ernsthaft gearbeitet haben,und auch nicht beabsichtigen dies in Zukunft zu tun, einen Aufstand machen von wegen Hass,Hetze oder menschenverachtender Äußerungen und Polarisierung der Gesellschaft!Und wie so oft stellt man sich auch in diesem Fall unterirdirsch journalistischem Aufriss und auch Versagen staatlicher
Institutionen was den Schutz u. die Unversehrtheit eines unbescholtenen Bürgers, Steuerzahlers u. Ex-AG anging, ob da nicht wieder wie üblich 2erlei Maß zum Zuge kam. MfG

Herr B. | Fr., 8. Mai 2026 - 13:07

Das ist das Ergebnis eines millionenfachen Mißbrauchs von „Sozialleistungen“ oft mit Ermutigung der Behörden. Unter Mißbrauch verstehe ich auch, Leistungen zu beanspruchen, weil man keine Lust hat zu arbeiten!

Die Wut und der Frust über die Ohnmacht gegenüber einem mittlerweile zutiefst ungerechten linken Massenumverteilungssystem, das von den hart Arbeitenden nimmt und es den Faulen gibt, stauen sich auf und entladen sich dann an solchen Fällen. Hier zu Unrecht, das ändert aber nichts an der Norm und da ist massive Kritik dringend nötig!

Allein die Bundesagentur für Arbeit hat knapp 115.000 Beschäftigte die den Steuerzahler über 8,3 Milliarden Euro/a kosten, nur für Gehälter! Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekommt mit knapp 200 Milliarden Euro knapp 40% des Bundeshaushalts, der mit Abstand größte Posten! Davon gehen rund 55 Milliarden in Leistungen nach SGB II & SGB III!

Das System ist schwer krank, ohne Reformen stirbt es!

Jens Böhme | Fr., 8. Mai 2026 - 16:11

1630 Euro Mietkosten und Heizung in Dresden in Ostdeutschland. Da wird jeder durchschnittliche Bürgergeld-Bezieher in Ostdeutschland neidisch.

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