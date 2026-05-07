- Der „Portugal-Schmarotzer“ – und wie eine Medienerzählung in sich zusammenfällt
Der Fall eines Bürgergeldempfängers in Portugal wurde bundesweit zum Symbol für Sozialstaatsmissbrauch erklärt. Doch nun hat die Bild-Zeitung eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Neue Recherchen werfen ein anderes Licht auf den Fall – und auf die Rolle von Gerichten und Medien.
Der Bürgergeldfall aus Portugal war eine dieser Geschichten, die sich wie von selbst erzählen. Ein Mann lebt monatelang im Ausland, kassiert weiter Leistungen vom deutschen Staat – und ein Gericht gibt ihm auch noch recht. Die Empörung folgte prompt. „So zerstört man die Akzeptanz des Sozialstaats“, titelte die Bild. Andere Medien zogen nach, mal subtiler, mal offener. Der Grundton war fast überall derselbe: Wieder einer, der es sich auf Kosten der Allgemeinheit gutgehen lässt.
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