Sebastian Müller-Franken ist Professor für Öffentliches Recht an der Philipps-Universität Marburg und lebt in München.

Herr Professor Müller-Franken, das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Klimabeschluss eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen. Warum ist aus der Staatsrechtswissenschaft bisher so wenig dazu zu hören?

Sebastian Müller-Franken: Das Gericht hat eine grundlegende Weichenstellung vorgenommen, die Folgen für die Gesamtarchitektur von Staat und Gesellschaft haben wird. Über einzelne Details wird diskutiert, zum Beispiel ob man nicht mehr auf marktwirtschaftliche Instrumente statt auf staatliche Regulierung setzen sollte. Aber der grundsätzliche Rahmen, in dem sich die weitere klimapolitische und verfassungsrechtliche Diskussion bewegen wird, der ist nun gesteckt. Wer diese grundstürzende Entscheidung hinterfragt, schwimmt gegen den Strom.

Aber Sie tun es?

Man muss zumindest fragen dürfen, ob diese Entscheidung in ihren rechtlichen Herleitungen dem entspricht, was man hätte erwarten können. Meine Antwort darauf ist Nein. Denn bisher hatte das Bundesverfassungsgericht bei der Erfüllung des Staatsziels Umweltschutz stets den weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers betont. Dies war auch der Grund, weshalb die Grünen 2018 versucht haben, den entsprechenden Grundgesetzartikel zu verschärfen. Völkerrechtlich verbindliche Ziele und Verpflichtungen des Klimaschutzes sollten künftig alle staatliche Gewalt unmittelbar binden. Diese Verfassungsänderung hat im Bundestag keine Mehrheit gefunden. Ein Jahr später brachten die Grünen ihren Vorschlag erneut vor, wieder ohne Erfolg. Doch nun schreibt das Gericht das Pariser Klimaabkommen verfassungsrechtlich fest und erreicht so das gleiche Ergebnis.

Was der Verfassungsgeber abgelehnt hat, interpretiert das Verfassungsgericht also nachträglich ins Grundgesetz hinein. Wie geht das?

Indem es dem Umweltschutzartikel des Grundgesetzes die Pflicht des Staates entnimmt, Klimaneutralität herzustellen, und das Pariser „Unter-zwei-Grad-Ziel“ zu einer aktuell noch zulässigen Konkretisierung dieses Zieles erklärt. Zuvor hat es in einem Sachbericht die tatsächlichen Grundlagen des Klimawandels in einer Weise festgeschrieben, dass es ein Zurück hinter das Pariser Abkommen nicht mehr geben darf. All das erstaunt.

Der Sachbericht beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Was erstaunt Sie daran?