Während TTIP nie zustande kam, wurde CETA im Jahr 2016 trotzdem beschlossen und trat am 21. September 2017 vorläufig in Kraft. Ausgenommen von der vorläufigen Anwendung des Abkommens sind bisher vor allem die Bereiche Investitionen und Finanzdienstleistungen. Das liegt daran, dass sie nicht allein in die Regelungskompetenz der EU fallen, sondern einer Ratifizierung der jeweiligen Staaten bedürfen. Die hatte Deutschland bis zum heutigen Tage aber auch deshalb nicht vorgenommen, weil das Bundesverfassungsgericht durch ein Urteil erst den Weg frei machen musste. Das tat es aber bereits im März des Jahres 2022.