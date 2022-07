Dass der 51-Jährige ein Parteibuch der Grünen besitzt und eine steile Karriere als Bundestagsabgeordneter und Landesumweltminister hinter sich hat, weckte in Industriekreisen zunächst etwas Argwohn. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der Müller noch aus dessen Zeiten als aktiver Politiker in Schleswig-­Holstein kennt, setzte die Personalie schon in den Koalitionsverhandlungen durch. Von einer drohenden Gaskrise, weil Russland die Lieferungen einstellen könnte, war damals noch nicht die Rede. Seinen offiziellen Amtsantritt hatte Müller am 1. März. Er begann mit einer Krisensitzung. Wenige Tage zuvor war Putins Armee in die Ukraine einmarschiert, und die Gasmärkte spielten verrückt.