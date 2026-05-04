Kein Tag vergeht, ohne dass von SPD und Linken Parolen gegen „Reiche“, „Superreiche“ und „Besserverdiener“ verbreitet werden. Reiche sind beliebte Feindbilder. Ein zentraler Vorwurf lautet, sie schadeten der Demokratie, weil sie überproportional Einfluss ausübten. In den Jahren 2021 und 2022 wurde in 34 Ländern eine repräsentative Befragung über die Einstellung zu Marktwirtschaft und Kapitalismus durchgeführt. Unter anderem wurden den Befragten 18 positive und negative Aussagen über den Kapitalismus vorgelegt. Das Ergebnis zeigt, was die Menschen am Kapitalismus besonders stört – und was sie an ihm schätzen bzw. was sie weniger stört. In 33 von 34 Ländern (die einzige Ausnahme ist Vietnam) gehört die kritische Aussage „Der Kapitalismus ist von Reichen dominiert, sie bestimmen die Politik“ zu den fünf am häufigsten genannten.

Dies ist auch das Thema des Buches von John O. McGinnis, „Why Democracy Needs the Rich“ (Encounter Books, New York, London 2026). Im Unterschied zu anderen Büchern geht es nicht primär um den – je nach Standpunkt des Autors – positiven oder negativen Beitrag von Reichen zur Wirtschaft. Das Hauptthema ist, wie der Buchtitel sagt, warum die Reichen für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft wichtig sind. Oft wird Demokratie einfach als Herrschaft der Mehrheit verstanden, wobei jeder Bürger gleich viel Einfluss hat. McGinnis betont demgegenüber den Unterschied zwischen einer direkten und einer repräsentativen Demokratie. „Die Vorstellung, dass jeder in unserer Demokratie auch nur annähernd gleichen Einfluss ausüben kann, ist grundsätzlich unrealistisch.“

Reiche als Gegengewicht

Tatsächlich gebe es Gruppen, die weitaus mehr Einfluss haben, so etwa Journalisten, Intellektuelle und Unterhaltungskünstler. Besonders diese Gruppen, so McGinnis, haben eine ziemlich homogene politische Meinung. Untersuchungen zeigten beispielsweise, dass an amerikanischen Universitäten das Verhältnis zwischen Professoren mit linker und konservativer Gesinnung 13:1 sei. Auch in den Medien und der Unterhaltungsindustrie (Hollywood) dominierten linke Meinungen sehr stark. Diese Gruppen formten die öffentliche Meinung und hätten weit mehr Einfluss als der durchschnittliche Bürger.

Wenn Reiche Thinktanks finanzierten, sei dies ein gewisses Gegengewicht dagegen, wobei Reiche keineswegs politisch so homogen denken wie etwa Intellektuelle. Die Wahlkampfspenden zeigen, dass das Verhältnis zwischen Reichen, die Demokraten und Republikaner unterstützen, ausgewogen ist. Eine zentrale These des Buches: „Während die Stimme von jedem Wähler gleich viel zählt, üben bestimmte Gruppen – solche, die wahrscheinlich über ein tieferes Verständnis der Themen verfügen – naturgemäß mehr Einfluss aus. Kritiker des Einflusses der Reichen akzeptieren oft den zusätzlichen Einfluss der Intellektuellen aufgrund ihres Anspruchs auf größeres Wissen, obwohl diese Gruppe einer nicht repräsentativen Ideologie huldigt und von der Bevölkerungsmehrheit sowie den politischen Abläufen der Welt abgeschottet ist. Der Einfluss der Reichen bietet daher ein entscheidendes Gegengewicht, insbesondere in einer kommerziellen Republik, in der das Gedeihen des Marktes nicht nur Wohlstand schafft, sondern auch die Demokratie stärkt.“

Reiche sind öfter Nonkonformisten

Wenn Medien und Intellektuelle gegen den vermeintlich großen Einfluss von Reichen polemisieren, dann geht es ihnen vor allem darum, ihre eigene Dominanz im Meinungsbildungsprozess zu erhalten. Eines der Probleme dabei sei, dass Intellektuelle meist sehr wirtschaftsfern sind und wenig wirtschaftlichen Sachverstand haben. Demokratische Gesellschaften neigten zu einem Konformismus, und dieser Konformismus sei besonders bei Akademikern und Bürokraten sehr ausgeprägt. Akademiker sind stark von den Meinungen ihrer Kollegen abhängig, wenn es um ihren Status geht. „Der Druck zur Konformität innerhalb der akademischen Welt hat sich im Laufe der Jahre verstärkt, und die ideologische Homogenität hat zugenommen“, konstatiert der Autor, der selbst Universitätsprofessor ist. Unter den Reichen befänden sich dagegen mehr Nonkonformisten, Menschen, die auch einmal gegen den Strom schwimmen und unorthodoxe Meinungen vertreten. Ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit erlaubt den Reichen manchmal mehr geistige Unabhängigkeit – ich füge hinzu: Es wäre wünschenswert, wenn sie dies auch mehr und aktiver nutzten.

Auch die Demokratie habe Schwächen, und der Einfluss von Reichen könne diese Schwächen manchmal etwas lindern: „Erstens sind die Reichen mit ihren unabhängigen Mitteln besser in der Lage, der Neigung der Demokratie zur Konformität zu widerstehen. Zweitens unterstützen viele Wohlhabende Exzellenz, insbesondere in den Künsten, und bremsen so das Abgleiten der Demokratie in Mittelmäßigkeit. Da sie weniger vom Staat abhängig sind, verfügen sie sowohl über die Mittel als auch über das Interesse, die Ausweitung staatlicher Macht infrage zu stellen und so der Tendenz der Demokratie entgegenzuwirken, eine paternalistische und fiskalisch nicht nachhaltige Regierung hervorzubringen. Ihr Einfluss dient kurz gesagt als Begrenzung der natürlichen Exzesse der Mehrheitsherrschaft.“

Gewaltenteilung – die fünfte Gewalt

Montesquieu argumentierte, dass politische Freiheit am besten gewahrt wird, wenn die Staatsgewalt in drei getrennte Bereiche aufgeteilt ist: Legislative, Exekutive und Judikative. Jede dieser Gewalten sollte unabhängig agieren und die anderen kontrollieren können, um zu verhindern, dass eine einzelne Instanz tyrannisch wird. Aber heute spielen neben diesen drei Gewalten vor allem die Medien als vierte Gewalt eine ganz entscheidende Rolle. McGinnis bewertet es daher positiv, wenn beispielsweise Elon Musk mit seiner Plattform X ein Gegengewicht zu traditionellen Medien schafft und Menschen eine Stimme gibt, die sonst keine hätten.

Meine eigene Schlussfolgerung aus dem Buch – nicht die des Autors – ist: Reiche sollten mehr und nicht weniger Einfluss haben in demokratischen Gesellschaften. Sie wären wichtig als fünfte Gewalt im Staat. Wenn man sie kritisiert, sollte man eher kritisieren, dass sie zu oft konformistisch sind, obwohl sie es nicht unbedingt sein müssten, und sich zu sehr aus dem politischen Diskurs heraushalten. Das traf lange Zeit für Reiche in den USA mit nicht-linken Meinungen zu. Leute wie Elon Musk und Peter Thiel bilden hier eine Ausnahme. Die meisten Reichen, die nicht links sind, schwiegen zu oft.

Das Schweigen der Reichen

Wenn man den Reichen in westlichen Ländern einen Vorwurf machen kann, dann nicht, dass sie sich zu stark in die Politik einmischen, sondern dass sie sich nicht stark genug einmischen. Zumindest gilt das für jene Reichen, die zugleich Befürworter des Kapitalismus sind. Während die Stimmen von Kritikern des Kapitalismus wie George Soros oder Tom Steyer, die vehement höhere Steuern für Reiche fordern, laut zu hören sind, äußern sich Befürworter des Kapitalismus selten öffentlich. Die amerikanischen Politikwissenschaftler Benjamin I. Page und Martin Gilens sprechen in ihrem Buch „Democracy in America“ vom „öffentlichen Schweigen der meisten Milliardäre“. David Koch, der libertäre Positionen finanziell unterstützt, äußerte sich selbst in einem Zeitraum von zehn Jahren nur ein einziges Mal öffentlich zur Steuerpolitik; sein Bruder Charles Koch äußerte sich zu diesen Fragen überhaupt nicht öffentlich.

„Das öffentliche Schweigen der meisten Milliardäre“, berichten Page und Gilens, „steht in starkem Kontrast zur Bereitschaft einer kleinen, ungewöhnlichen Gruppe von Milliardären – darunter Michael Bloomberg, Warren Buffett und Bill Gates –, sich zu konkreten politischen Fragen zu äußern … Alle drei befürworten ein umfangreiches soziales Sicherungsnetz, progressive Steuern und eine moderate Regulierung der Wirtschaft. Ein durchschnittlicher Amerikaner, der anhand der Aussagen von Bloomberg, Buffett oder Gates beurteilen wollte, was US-Milliardäre über Politik denken und tun, würde stark in die Irre geführt werden.“ Das wurde 2020 geschrieben, inzwischen hat sich dies in den USA erfreulicherweise ein wenig geändert.

Neidparolen gegen Reiche

Ich erinnere mich an eine Veranstaltung der Students for Liberty in Miami im Oktober 2022, bei der der erfolgreiche Unternehmer und Whole-Foods-Gründer John Mackey Gast war. Er löste einen Shitstorm aus, als er im August 2009 im Wall Street Journal einen Artikel gegen Obamacare veröffentlichte. Linke Gruppen riefen zum Boykott seiner Geschäfte auf. Der CEO von Students for Liberty, Wolf von Laer, zollte dem Unternehmer öffentlich Respekt für seinen Mut, politische Positionen zu beziehen. Doch Mackey selbst sagt, er würde einen solchen Artikel nach diesen Erfahrungen nicht mehr schreiben, denn der Schaden für das Geschäft sei zu groß gewesen. Schade.

Aber so war es lange Zeit in den USA – und ist es in den meisten demokratischen Ländern: Politische Äußerungen von Leuten aus der Wirtschaft werden nur geduldet, wenn sie sich kapitalismuskritisch oder „woke“ geben. Andernfalls drohen ein Shitstorm und Boykottaktionen, so wie damals gegen Whole Foods. Wenn sich das in den USA ein Stück weit geändert hat, dann ist das positiv und nicht negativ. Reiche haben, das zeigt das Buch von McGinnis, große Möglichkeiten, demokratische Gesellschaften zu bereichern. Ich meine: Sie sollten viel öfter und viel selbstbewusster davon Gebrauch machen. Das Buch von McGinnis hat gerade in Deutschland, wo täglich Neidparolen gegen Reiche verbreitet werden, eine hohe Aktualität, und eine Übersetzung ins Deutsche wäre sehr wünschenswert.