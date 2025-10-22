Mit der Energiewende wurden alle energiewirtschaftlichen Grundlagen auf den Kopf gestellt. Man verabschiedete sich davon, dass Grund-, Mittel- und Spitzenlast durch verschiedene Arten von geeigneten Kraftwerken bedient werden. Erzeugungsanlagen, die abhängig von den Launen des Wetters Strom erzeugen, sollten jetzt sukzessive die Grundlastversorgung übernehmen. Dass dieses Experiment schiefgehen musste, sollte eigentlich jedem Energiewirtschaftler klar gewesen sein. Trotzdem gab es viele, insbesondere bei den Energieversorgungsunternehmen, die dem Primat der Politik in den Irrweg Energiewende folgten. Beiden, der Politik und den Energieversorgern, zeigte Brüssel nun die „Gelbe Karte“: Bis hierher und nicht weiter.

Was ist geschehen? Die Koalition bewegt sich nach wie vor auf Habecks Spuren und will die Energiewende mit dem Neubau von 20, manche sprechen sogar von 40, neuen Gaskraftwerken und einem „Kapazitätsmarkt“ heilen. Das Wort allein ist ein Widerspruch in sich. Ausreichende Kapazität war vor der Energiewende die Grundvoraussetzung, um überhaupt am Strommarkt teilnehmen zu können. Mit der Energiewende durfte nun aber jeder, solange er regenerativ Strom erzeugt, ins Netz einspeisen, und das noch mit Vorrang und zu festgeschrieben Erlösen. Das garantierte und garantiert bis heute das Erneuerbare Energiegesetz (EEG).

Für die Stabilität der Versorgung mussten die „Regenerativen Einspeiser“ allerdings keinerlei Verantwortung übernehmen. Dafür müssen die Betreiber von zuverlässigen konventionellen oder noch bis 2023 nuklearen Kraftwerken sorgen. Da man erst die Kernkraftwerke stillgelegt hat und bis 2035 auch noch die Kohlekraftwerke abschalten will, stellt sich die Frage, wie das System, insbesondere bei Dunkelflauten, dann noch stabil gehalten werden kann. Der gleichzeitig geplante weitere Ausbau der Regenerativen Erzeugung kann keinen Beitrag zur Systemstabilität des Netzes leisten. Im Gegenteil, der Absturz in Dunkelflauten wird dadurch immer dramatischer.

Wer will schon Gaskraftwerke bauen, von denen niemand weiß, wann sie zum Einsatz kommen?

Geht man mit Schmerzen zum Arzt, gibt es zwei Möglichkeiten der Behandlung. Erstens, der Arzt verschreibt ein Schmerzmittel. Das lindert zwar die Schmerzen, beseitigt aber nicht die Ursache. Zweitens, der Arzt untersucht den Patienten gründlich, um die Ursachen der Schmerzen zu ermitteln, was dazu führen kann, dass der Patient seinen Lebensstil aktiv verändern sollte.

Die Protagonisten der Energiewende haben sich der Behandlung durch Schmerzmittel verschrieben. Das Schmerzmittel heißt „Gaskraftwerk“. Diese sollen nun zuverlässig Strom produzieren, wenn Sonne und Wind ihren Dienst versagen. Da niemand zuverlässig prognostizieren kann, wann und in welcher Kapazität deren Strom gebraucht wird, ergibt sich daraus kein Geschäftsmodell. Wer will schon Gaskraftwerke bauen, von denen niemand weiß, wann und wie oft diese zum Einsatz kommen und was man damit verdienen kann? Wie soll ein Gasvertrag für diese Kraftwerke aussehen? Welche Jahresmengen werden gefordert? Wie ist der minimale oder maximale Einsatz? Der Gaslieferant hat bei den Verhandlungen alle Asse in der Hand und wird am Ende einen teuren „Take or Pay“-Vertrag anbieten, was bedeutet, dass die Vorhaltung für ein ganzes Jahr zu bezahlen ist, unabhängig von der tatsächlichen Abnahme. Mit dem weiteren Ausbau der Regenerativen und neuen Gaskraftwerke steuert das Energiesystem Deutschland schnurstracks auf das DDR-Modell VEB Energie zu. Wohin das DDR Modell führte, ist bekannt.

Brüssel hat das dankenswerterweise erkannt und der Subventionierung des nächsten deutschen Milliardengrabes erstmal die „Gelbe Karte“ gezeigt. Statt den von der Bundesnetzagentur geforderten 36 Gigawatt Gaskraftwerken wurden aus „beihilferechtlichen Bedenken“ nur 12 Gigawatt genehmigt.

Es wäre an der Zeit, dass der Patient endlich mal daran geht, die Ursachen seiner Schmerzen zu verändern. Die Energiewende ist und bleibt ein Irrweg und ist die Ursache aller Schmerzen. Die Symptome sind hohe Energiepreise und eine zunehmend erodierende Systemstabilität.