Maroš Šefčovič, Kommissar für Handel der Europäischen Union
Der Kommissar für Handel der Europäischen Union, Maroš Šefčovič, erklärt den Medien die amerikanisch-europäische Zolleinigung / picture alliance / abaca | Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA

Brüssel an der kurzen Leine Wirtschaftsmacht Europa im Sinkflug: US-Zölle sind vereinbart

Die USA und Europa haben ihren Zollstreit beigelegt – vorerst. Statt drohender Strafzölle von bis zu 30 Prozent gilt nun ein Obergrenzsatz von 15 Prozent für die meisten EU-Exporte. Doch das Abkommen zeigt deutlich: Washington sitzt am längeren Hebel, während Brüssel Zugeständnisse macht.

VON MIRJAM EPSTEIN am 25. August 2025 6 min

Nach wochenlangem Ringen haben sich am vergangenen Donnerstag die USA und Europa auf ein Rahmengerüst geeinigt. In einer schriftlichen Erklärung ist festgelegt, dass der Höchstzollsatz nicht über 15 Prozent liegen soll. Auch die Automobilindustrie kommt noch einmal mit einem tiefblauen Auge davon: Die zunächst mit 27,5 Prozent bezifferte Zollbelastung für EU-Exporte in die USA wurde auf 15 Prozent gesenkt. Allerdings ist dieses Gerüst aufgrund rechtlicher Hebel, die die USA jederzeit aktivieren können, mehr als wackelig. Die EU muss dringend ihre eigene wirtschaftliche Souveränität stärken, anstatt sich auf die Abhängigkeit von den USA – auch im Bereich der Energiezusagen – zu verlassen.

Am 27. Juli beschlossen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland in einem bilateralen Abkommen die Grundzüge der neuen Zollordnung. Im schwelenden Konflikt durch Amerikas zunehmende Abschottungspolitik kam es zu Einigungen. Fast vier Wochen nach dem Treffen zwischen von der Leyen und Trump stehen die Grundsatzvereinbarungen für den Export und Import von Waren – geknüpft an weitreichende Zugeständnisse aus Brüssel. Manche Mehrbelastung für Produktionsbranchen konnte noch abgewendet werden. Garantien, dass das so bleibt, gibt es jedoch nicht. Zumindest die transatlantischen Handelskriege scheinen fürs Erste beigelegt zu sein. Vergangenen Donnerstag konnte EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič vor die Medien treten – jedoch ohne eine Jubelbotschaft. Im Zollstreit zwischen EU und USA hat Europa den Kürzeren gezogen.

Stefan | Mo., 25. August 2025 - 13:44

Die Besteuerung der US Multimedia wäre da vielleicht einmal eine Maßnahme.
Dazu gehören aber auch Eier.
Wer jedoch wie man so schön sagt '"keinen Arsch" in der Hose hat, der lässt eben alles mit sich machen.

Ernst-Günther Konrad | Mo., 25. August 2025 - 14:24

Und alle die ständig darüber fabulieren, wie dumm, blöd, unfähig und was weiß ich noch alles Trump wäre, knicken alle inzwischen ein. Und was macht Trump denn eigentlich? Die USA haben schon immer *American First vertreten und alles dran gesetzt, zu alle erst die eigenen Interessen durchzusetzen. Auch und gerade unter den Demokraten. Was hat sich denn wirklich geändert. Nun zwei Dinge. Erstens macht es Trump völlig transparent und erpresst die anderen nicht hinter einer lächelnden Fassade und einem zynisch freundlichen Gesicht. Und zweitens handelt er eben nicht wie ein Politiker, sondern wie ein Geschäftsmann. Er bringt seinen eigenen Leuten wieder mehr Freiheit, Sicherheit und Arbeitsplätze, sorgt international dafür, dass die USA keine Kriege mehr führt und bringt Streithähne an den Verhandlungstisch. Er macht Diplomatie wieder salonfähig. Und ja Europa? Nun denen sagt er, dass sie dabei sind die Meinungsfreiheit und Demokratie zu gefährden. Und lernen die Europäer daraus?

