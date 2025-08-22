Am 27. Juli beschlossen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland in einem bilateralen Abkommen die Grundzüge der neuen Zollordnung. Im schwelenden Konflikt durch Amerikas zunehmende Abschottungspolitik kam es zu Einigungen. Fast vier Wochen nach dem Treffen zwischen von der Leyen und Trump stehen die Grundsatzvereinbarungen für den Export und Import von Waren – geknüpft an weitreichende Zugeständnisse aus Brüssel. Manche Mehrbelastung für Produktionsbranchen konnte noch abgewendet werden. Garantien, dass das so bleibt, gibt es jedoch nicht. Zumindest die transatlantischen Handelskriege scheinen fürs Erste beigelegt zu sein. Vergangenen Donnerstag konnte EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič vor die Medien treten – jedoch ohne eine Jubelbotschaft. Im Zollstreit zwischen EU und USA hat Europa den Kürzeren gezogen.