Schon auf der Universität – Oxford, wo sonst – absolvierte David Frost sein Studium der europäischen Geschichte und der französischen Sprache mit hervorragendem Erfolg. Das kommt ihm bis heute zugute. Wenn Boris Johnsons Abgesandter mit dem französischen EU-Chefverhandler Michel Barnier die Feinheiten künftiger Beziehungen zur EU abklärt, kann er dies auch auf Französisch tun.

Genutzt hat es aber nach inzwischen vier Verhandlungsrunden wenig, dass Frost auf lange Jahre als britischer Diplomat in Europa zurückblicken kann. Ob in Zypern, Brüssel, Paris oder als britischer Botschafter in Dänemark – er hat wohl jede Seite der EU-Politik in mehr als 30 Jahren kennengelernt. Frost hat die britische EU-Politik selbst entwickelt und mitbestimmt – als Leiter der EU-Abteilung im britischen Außenministerium.

Doch heute geht es für den britischen Musterdiplomaten nicht mehr darum, an der zukünftigen Architektur der Europäischen Union mitzubauen. Nach dem Willen seines Premierministers Boris Johnson soll er stattdessen mit der Abrissbirne ins Haus Europa krachen und das britische Stockwerk schlichtweg rausdonnern. David Frost leitet das 40 Mitglieder starke Abrissunternehmen namens Task Force Europe und berichtet direkt an den Premier.

Kritiker des proeuropäischen Idealismus

Zwar ist Großbritannien bereits am 31. Januar offiziell aus der EU ausgetreten. Bis Ende dieses Jahres aber befindet sich das Vereinigte Königreich noch in einer Übergangsphase, ist Mitglied des EU-Binnenmarkts und der EU-Zollunion. Wenn es bis dahin keinen ausgehandelten und ratifizierten Vertrag über die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Briten und EU gibt, dann kracht das Vereinigte Königreich recht harsch und ohne Sicherheitsnetz aus dem EU-Handelsblock. Von einem weitreichenden Abkommen kann allerdings allein wegen der Corona-Krise und verzögerter Verhandlungsrunden längst keine Rede mehr sein.

Man sieht David Frost nicht an, ob ihm diese Vorstellung schlaflose Nächte bereitet. Der rotblonde Engländer wirkt manchmal höchstens etwas angestrengt. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass der Berater des Premierministers wie fast das gesamte Führungsteam in Downing Street im März 2020 an Covid-19 erkrankte und sich wochenlang aus dem Verhandlungsgeschäft zurückziehen musste.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ