- Wo keine Stärke, da keine Verteidigung
Bosch steckt knietief in der Krise und will über die kommenden Jahre tausende Stellen streichen. Doch zur Wahrheit gehört: In der ganzen Automobilbranche kriselt es. Und Besserung ist am Übergang von Midtech zu Hightech derzeit nicht in Sicht.
Autos und Deutschland – lange, lange Zeit ein unzertrennliches Duett, das Strophen vom Wirtschaftswunder besingen konnte. Bosch war ihr Goldesel. Weltweit hat das sich in Gerlingen bei Stuttgart befindende Unternehmen am meisten Autos ausgeliefert. Doch die Nachfrage ist verhallt, seit gestern nicht mehr heute und heute nicht mehr morgen sein wird. Kurzum: Das von Robert Bosch im Jahr 1887 gegründete Unternehmen steckt knietief in der Rezession.
Insgesamt sind 134.000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt. Bis 2030 ist geplant, dass es zehn Prozent weniger Belegschaft geben soll. 13.000 Stellen sollen im Zeitkorridor von fünf Jahren also gestrichen werden. Zuletzt ließ bereits ein Werk in Waiblingen seine Jalousien runter und setzte rund 560 Mitarbeiter vor die Tür. Folgen sollen Bühlertal, Homburg, zudem Ortschaften im Großraum Stuttgart. Zuletzt räumten Mobilitätschef Hey und Direktor Grosch gegenüber dem Spiegel ein, künftig jährlich 2,5 Milliarden Euro einsparen zu müssen. Die Sparmaßnahmen treffen in erster Linie das Personal. Bereits aus dem Vorjahr liegen noch 5.500 angekündigte Stellenstreichungen vor.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.