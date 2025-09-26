Bosch will 13.000 Stellen streichen - Wo keine Stärke, da keine Verteidigung

Bosch steckt knietief in der Krise und will über die kommenden Jahre tausende Stellen streichen. Doch zur Wahrheit gehört: In der ganzen Automobilbranche kriselt es. Und Besserung ist am Übergang von Midtech zu Hightech derzeit nicht in Sicht.