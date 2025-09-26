Bosch
Robert-Bosch-Werk in Dresden / picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner

Bosch will 13.000 Stellen streichen Wo keine Stärke, da keine Verteidigung

Bosch steckt knietief in der Krise und will über die kommenden Jahre tausende Stellen streichen. Doch zur Wahrheit gehört: In der ganzen Automobilbranche kriselt es. Und Besserung ist am Übergang von Midtech zu Hightech derzeit nicht in Sicht.

VON MIRJAM EPSTEIN am 28. September 2025 5 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Autos und Deutschland – lange, lange Zeit ein unzertrennliches Duett, das Strophen vom Wirtschaftswunder besingen konnte. Bosch war ihr Goldesel. Weltweit hat das sich in Gerlingen bei Stuttgart befindende Unternehmen am meisten Autos ausgeliefert. Doch die Nachfrage ist verhallt, seit gestern nicht mehr heute und heute nicht mehr morgen sein wird. Kurzum: Das von Robert Bosch im Jahr 1887 gegründete Unternehmen steckt knietief in der Rezession.

Insgesamt sind 134.000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt. Bis 2030 ist geplant, dass es zehn Prozent weniger Belegschaft geben soll. 13.000 Stellen sollen im Zeitkorridor von fünf Jahren also gestrichen werden. Zuletzt ließ bereits ein Werk in Waiblingen seine Jalousien runter und setzte rund 560 Mitarbeiter vor die Tür. Folgen sollen Bühlertal, Homburg, zudem Ortschaften im Großraum Stuttgart. Zuletzt räumten Mobilitätschef Hey und Direktor Grosch gegenüber dem Spiegel ein, künftig jährlich 2,5 Milliarden Euro einsparen zu müssen. Die Sparmaßnahmen treffen in erster Linie das Personal. Bereits aus dem Vorjahr liegen noch 5.500 angekündigte Stellenstreichungen vor.

Ernst-Günther Konrad | So., 28. September 2025 - 14:14

Wer könnte es machen? Wer denkt an sein Volk, an die eigenen Bedürfnisse im Land, ist bereit wieder alles selber herzustellen, zu erfinden und gegen alle Widerstände aus dem Ausland wirtschaftlich auch zu verteidigen? Die Automobilindustrie hat ja lange bei der eigenen Zerstörung mitgemacht und teilweise mit eignen selbstzerstörerischen Ideen die Politik noch inspiriert. Man war sich ja so sicher, das alles wie unter Merkel weiter so läuft und hat gar nicht merken wollen, dass es Selbstzerstörung auf Raten war. Und wer darf es wieder einmal ausbaden? Die steuerzahlenden Arbeitnehmer, obwohl wenn die weniger werden, gibt es auch weniger Steuern. Die haben alle mehr oder weniger das Lied der Klimalüge mitgesungen, sogar ihre Werbung darauf abgestellt. Das Märchen der "nachhaltigen" E-Autos haben sie gerne übernommen, obwohl jeder wusste, das mit den Batterien klappt "noch" nicht, keine ausreichende Schnellladeinfrastruktur und weiter ansteigende Stromkosten. Ihr habt uns verkauft.

