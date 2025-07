Vergangenen Sommer erschütterte eine Anschlagsserie Nordrhein-Westfalen: Bomben explodierten in Düsseldorf und Köln. Ein Mann und seine Freundin wurden in Bochum entführt, in eine Villa im Kölner Stadtteil Rodenkirchen verschleppt und dort gefoltert. Als der Mann vor seiner geplanten Ermordung noch darum bat, eine letzte Zigarette rauchen zu dürfen, gelang ihm die Flucht. Ausgangspunkt der Verbrechensserie soll ein Streit um 350 Kilogramm gestohlenes Cannabis gewesen sein. Es soll im Besitz der Mocro-Mafia gewesen sein, Drogenhändlerbanden aus den Niederlanden, in denen viele Marokkaner aktiv sind. Und diese haben, wie in den Niederlanden bei Drogenkonflikten üblich, mit exzessiver Gewalt reagiert.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) verweist auf die im April 2024 von der Ampelkoalition beschlossene Cannabis-Legalisierung: „Es war eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Personen. Aber ich vermute, dass es durchaus einen Zusammenhang mit der Legalisierung gibt, weil es eben um eine große Menge Cannabis ging. Beweisen kann ich es nicht, aber ich glaube, dass kriminelle Gruppen gesehen haben, dass sich der deutsche Markt öffnet, und diese Gelegenheit nutzen wollten. Es ist eine Vermutung, ja, aber sie scheint mir plausibel.“