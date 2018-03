Aufeinandergestapelt stehen die gängigen 20er-Bierkästen mit den 0,5-Liter-Flaschen in der Getränkeabteilung eines Berliner Supermarkts. Im obersten Kasten steckt eine Tafel; in fetter, roter Schrift ist eine Zahl darauf gedruckt: „9,99 €“ – eine Schnäppchenaktion, wie sie in vielen Supermärkten zu finden ist. Auf den Etiketten der Halbliterflaschen könnte statt Krombacher auch König Pilsener stehen. Oder Warsteiner. Oder Veltins. Oder Beck’s. Oder so.

„9,99 €“ – das sagt viel über die Krise des deutschen Industriebiers. „Sonderaktion“ nennt es der Lebensmitteleinzelhandel. Besonders aber ist an den Niedrigpreisen gar nichts mehr. Von Januar bis September 2017 wurden fast 75 Prozent aller 20-Flaschen-Kästen der großen deutschen Pilsener-Marken in „Aktionen“ verkauft, zum Durchschnittspreis von 10,03 Euro. Der gängige Wert einer Halbliterflasche „Premium-Pilsener“ beträgt damit noch 50 Cent. Der Deutschen liebstes Pils war nie ein Gourmetgetränk. Doch seit Jahren wird es geradezu verscherbelt. Die Supermärkte schätzen das Markenbier inzwischen als Lockartikel, wie Schokolade oder Waschmittel. Es soll Kunden anziehen, die dann hoffentlich Produkte mit höheren Gewinnmargen, etwa Shampoo der Eigenmarke, kaufen. Deutschland ist Billigbierland in Europa, nur einige ehemalige Ostblockstaaten wie Ungarn oder die Slowakei bieten es noch günstiger an. Und das kann nicht mehr lange gut gehen.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Sie haben Zugriff auf Artikel der Printausgabe seit 01/2017 sowie auf das aktuelle E-Paper. Abonnenten der Print-Ausgabe erhalten den Monatspass zum reduzierten Preis von 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.