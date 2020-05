Herr Flossbach, was macht die Börse?

Bert Flossbach: Die Bewegungen sind unglaublich. Starkes Hoch, Breaking News. Starkes Tief, Breaking News. Dann geht es wieder hoch, Breaking News. Dass ein Kurs plötzlich um 10 Prozent steigt und dann um 10 Prozent fällt, ist jetzt der Normalzustand. Eine extrem intensive Zeit.



Die Welt ist in Aufruhr.

Ja. Und die Börse ist ein Medium, das viele noch immer nicht so richtig begriffen haben. Aber sie ist letztlich der demokratischste Platz, den wir haben. Hier können sich alle Meinungen konkret in Form von Preisen Ausdruck verleihen. Hier agiert jeder. Und hinzu kommen die enormen Maßnahmen der Staaten und vor allem auch der Notenbanken.



Wie würden Sie diese Zeiten von Corona beschreiben?

Normalerweise haben Auswirkungen von Krisen eine gewisse Halbwertszeit. Deshalb spielen sie im Tagesgeschäft oftmals gar nicht eine so schwerwiegende Rolle, jedenfalls nicht so wie in der Politik. Mit Corona aber haben wir ein Ereignis, das man als so stark und gewichtig beschreiben kann, dass es eine Zeit davor und danach geben wird. Das kennen wir aus der Nachkriegszeit und in gewissem Maße auch aus der Finanzkrise, die zumindest eine andere Sichtweise auf Banken, Finanzinstrumente und auch neue Regulierungen geschaffen hat.



Nur haben die Menschen die Finanzkrise nicht in allen Bereichen so bewusst wahrgenommen wie diese Pandemie.

Das ist der große Unterschied. Als 1998 die LTCM-Pleite die Märkte fallen ließ oder 2000 die Dotcom-Blase platzte, standen wir in den Büros in Frankfurt beziehungsweise in Köln und guckten runter auf die Straße. Ich hab dann immer gefragt: Schaut mal, die Leute da unten, bekommen die eigentlich jetzt mit, was hier so passiert oder worüber wir uns Gedanken machen und was die Konsequenzen sind? Dabei war der scharfe Einbruch damals auch schon eine ernst zu nehmende Situation. Dann kam die Krise 2001, die durch die Terroranschläge verschärft wurde. In der Konsequenz hat man dann vielleicht seine Reiseziele leicht verändert. Aber auch das war relativ schnell wieder weg. Selbst die dramatische Eurokrise war geografisch begrenzt. Das, was wir jetzt erleben, tangiert alle, in allen Regionen der Welt mit einem zeitlichen Verzug. Und es betrifft gleichzeitig die Angebots- wie die Nachfrageseite.

Wie antizipiert ein Vermögensverwalter, was sich durch so eine Ausnahmesituation verändern wird?

Natürlich mache ich mir ein Bild der Lage, so wie immer. Aber wissen Sie, mir ist das gestern Abend aufgefallen: Ich habe die Serie „Silicon Valley“ geschaut; diese ganzen Verhaltensweisen im Büro, abends im Restaurant oder bei einer Veranstaltung. Wie die sich bewegen, begrüßen, umarmen und Hände schütteln. Das, was noch vor wenigen Wochen normal war, erscheint mir schon jetzt völlig anormal. Und das hat Einfluss auf alles, nicht nur unmittelbar auf die Wirtschaft. Diese enormen Auswirkungen auf unser Miteinander versucht der Markt zu beantworten.



Und wie fällt die Antwort aus?

Sie steht noch aus. Wir hatten Corona seit seinem Ausbruch auf dem Schirm. Eine Kollegin aus Schanghai hielt uns früh über die Situation in China auf dem Laufenden. Wir konnten aber noch nicht sagen, was sich daraus entwickelt. Auch noch beim ersten deutschen Corona-­Fall bei der Firma Webasto blieb das so. Das änderte sich schlagartig, als der erste Todesfall in der westlichen Welt in Italien bekannt wurde. Ich erinnere mich noch an den Tag. Es war ein Sonntagmorgen. Einen Tag später, am 24. Februar, war die Abbruchkante da. Dann ging das tack, tack, tack. Eine kurze Erholung im März. Dann die ersten schlimmen Bilder aus Italien. Es wurde klar, das gerät aus den Fugen und ist nicht mehr kontrollierbar. Die Börse hat zunächst den Schluss gezogen, dass all das zu einem totalen Kollaps der Wirtschaft führt. Und dann auch des Bankensystems.



Wie dramatisch wird es?

Die ersten Maßnahmen können die Folgen dämpfen, aber nicht aufhalten. Die Zinssenkung der Fed, die Reaktion der EZB, die Programme der verschiedenen Regierungen. Aber anders als während der Großen Depression in den dreißiger Jahren haben die Staaten gelernt, sofort massiv gegenzusteuern. Wir lassen die Banken nicht einfach pleitegehen. Das ist ein Grund, weshalb es trotz allem nur einen begrenzten Einbruch an den Märkten gibt.



Das klingt nach einer teuer erkauften Schussfahrt ins Tal.

Die prozentualen Einbrüche seit Jahresbeginn sind mit 20 Prozent beim Dax absolut überschaubar. Trotzdem sehr unschön. Das liegt aber auch an skurrilsten Maßnahmen, wie wir sie uns noch gestern nicht vorstellen konnten. Banken müssen bei der Kreditvergabe überhaupt nicht mehr haften. Wir haben es letztlich mit einem weltweiten staatlich organisierten All-in zu tun. Das hat den Markt auf ein Niveau getragen, das ich mir ehrlich gesagt vor einigen Wochen niemals so hätte vorstellen können.



schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ