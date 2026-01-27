- Länd unter
Energiewende, Zölle, Autokrise: Das einstige Vorzeigeland Baden-Württemberg steht mit dem Rücken zur Wand. Wiederholen sich die Fehler, die einst im Ruhrgebiet gemacht wurden? Was braucht es, um wieder auf die richtige Spur zu gelangen?
Willkommen im reichen Teil Deutschlands: ein fast 40-prozentiger Industrieanteil an der Wirtschaftsleistung, weltweit führend bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, überdurchschnittlich hohe Einkommen und Sitz von Unternehmen wie Daimler, Porsche, Bosch, SAP, zahllosen Mittelständlern und Hightech-Hoffnungsträgern wie dem Roboterhersteller Neura Robotics und Schwarz Digits, der IT-Sparte der Schwarz-Gruppe, zu der auch die Handelsriesen Lidl und Kaufland gehören.
-
