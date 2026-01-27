Die Wände der U-Bahnstationen in der Ruhrpottmetropole Essen erzählen die Geschichte einer einst stolzen Industriestadt
Die Wände der U-Bahnstationen in der Ruhrgebietsmetropole Essen erzählen die Geschichte einer einst stolzen Industriestadt / Foto: Jens Gyarmaty

Wirtschaftliche Zukunft Baden-Württembergs Länd unter

Energiewende, Zölle, Autokrise: Das einstige Vorzeigeland Baden-Württemberg steht mit dem Rücken zur Wand. Wiederholen sich die Fehler, die einst im Ruhrgebiet gemacht wurden? Was braucht es, um wieder auf die richtige Spur zu gelangen?

VON STEFAN LAURIN am 12. Februar 2026 12 min

Stefan_Laurin

Autoreninfo

Stefan Laurin ist freier Journalist und Herausgeber des Blogs Ruhrbarone. 2020 erschien sein Buch „Beten Sie für uns!: Der Untergang der SPD“.

So erreichen Sie Stefan Laurin:

Zur Artikelübersicht

Willkommen im reichen Teil Deutschlands: ein fast 40-prozentiger Industrieanteil an der Wirtschaftsleistung, weltweit führend bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, überdurchschnittlich hohe Einkommen und Sitz von Unternehmen wie Daimler, Porsche, Bosch, SAP, zahllosen Mittelständlern und Hightech-Hoffnungsträgern wie dem Roboterhersteller Neura Robotics und Schwarz Digits, der IT-Sparte der Schwarz-Gruppe, zu der auch die Handelsriesen Lidl und Kaufland gehören. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ernst-Günther Konrad | Do., 12. Februar 2026 - 11:47

Der bekennende Merkel Verehrer hat ja durch einige Äußerungen bereits klar gemacht, dass er bei Gewinn der Wahl mit den GRÜNEN da weiter machen wird, wo Kretschmann aufgehört hat. Die UNION wird dem Ländle den Rest geben.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.