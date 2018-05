Mythos Mittelstand: Was hat Deutschland, was andere nicht haben? Den Mittelstand! Cicero stellt in jeder Ausgabe einen mittelständischen Unternehmer vor



Die Halle, durch die Bernhard Wasner führt, wirkt wie eine überdimensionierte Kfz-Werkstatt. 70 Laster reihen sich aneinander, umringt von schraubenden, schweißenden und lackierenden Handwerkern. Kein Fahrzeug gleicht dem anderen. Ein Feuerwehrauto mit Fahrerhäusern an beiden Enden, ein Lkw mit drehendem Führerstand – und ein in die Jahre gekommener weißer Mercedes Vario, wie ihn etliche Handwerksbetriebe nutzen. Vor ihm bleibt Wasner stehen. „Das soll der Prototyp werden, der ist schon komplett entkernt“, sagt er. Der Auspuff ist raus, der Dieseltank weg. All das braucht der Vario nicht mehr, denn er soll einen Elektroantrieb erhalten, eine sogenannte E-Achse.

Mit elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen möchte Wasner ein bislang vom Diesel abhängiges Unternehmen in die Zukunft führen. Er ist einer der beiden Geschäftsführer der Paul Group. Im niederbayerischen Vilshofen, idyllisch an der Donau gelegen und weit weg von abgasgeplagten Großstädtern, hatte das Familienunternehmen sein Geschäft seit jeher auf Lastwagen ausgerichtet: Eine Tochterfirma vertreibt die Nutzfahrzeuge, eine andere baut sie um. Allein die Sonderfahrzeugsparte setzt 25 Millionen Euro im Jahr um und gehört nach eigenen Angaben zu den europäischen Marktführern. Der Gesamtumsatz der Paul Group lag 2017 bei 150 Millionen Euro. „Wir machen in unserem Autohaus Millionenumsätze mit Dieselfahrzeugen“, sagt Wasner. Die Frage in Zeiten möglicher Fahrverbote ist nur: Wie lange noch?

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen sind kostenlos und verlängern sich automatisch, wenn Sie nicht 7 Tage vor Ablauf kündigen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.