Der Krieg im Nahen Osten und die daraus resultierenden Beschränkungen für die Lieferung von Kohlenwasserstoffen durch die Straße von Hormus scheinen sich zugunsten Russlands auszuwirken. Wenn die großen Produzenten im Nahen Osten ihre Öl- und Erdgaslieferungen nicht mehr außerhalb der Region transportieren können, könnte Russland in der Lage sein, einen Teil seiner verlorenen Marktanteile zurückzugewinnen und einen Teil der durch die Sanktionen entstandenen Schäden auszugleichen.

Im für Moskau optimistischsten Fall könnte der Krieg Fortschritte bei den Verhandlungen mit der Ukraine zu günstigen Bedingungen ermöglichen oder zu einem militärischen Durchbruch führen, während die militärischen Ressourcen Europas und der USA im Nahen Osten gebunden sind. Allerdings könnten Russlands Vorteile nur von kurzer Dauer sein, und ein genauerer Blick auf den Krieg im Iran zeigt, dass er für den Kreml mehr Risiken als Chancen birgt.

China könnte Zugang zu billigem iranischen Öl verlieren

Oberflächlich betrachtet dürfte Russland als wichtiger Energieexporteur, der nicht direkt vom Ausbruch des Krieges im Nahen Osten betroffen ist, von höheren Preisen und der Unterbrechung der Lieferungen wichtiger Wettbewerber profitieren. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels liegt der Preis für Brent-Rohöl (an den der Preis für russisches Urals-Rohöl gekoppelt ist) etwa 15 Prozent höher als vor Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Sollte sich der Konflikt hinziehen, würde China den Zugang zu billigem iranischen Öl verlieren, was Peking möglicherweise näher an Russland heranführen würde, das über reichliche Vorräte und günstige Preise verfügt.

Indien befindet sich in einer ähnlichen Lage. Nachdem der Subkontinent im Januar als Reaktion auf die Drohungen der USA seine Einkäufe von russischem Öl im Vergleich zum Vorjahr halbiert hatte, bemüht es sich nun Berichten zufolge um Russland, um die ausgefallenen Lieferungen aus dem Nahen Osten zu kompensieren. Es gibt auch Berichte, dass Washington plant, die deutsche Tochtergesellschaft des russischen Ölriesen Rosneft diese Woche dauerhaft von den Sanktionen auszunehmen, um das Risiko einer Unterbrechung der deutschen Raffinerien zu mindern.

Allerdings wird Russlands Fähigkeit, seinen Vorteil zu nutzen, durch mehrere Faktoren eingeschränkt. Erstens haben russische Ölfirmen nach monatelangen rückläufigen Cashflows aufgrund sinkender Preise und Schwierigkeiten bei der Sicherung von Abnehmern in den vergangenen vier Monaten ihre Produktion gedrosselt. Eine Wiederaufnahme der Produktion würde Zeit brauchen, und dann würde Russland an die Produktionsgrenzen der OPEC+ stoßen. Gemäß der aktuellen Vereinbarung darf Russland seine Produktion von April an um 62.000 Barrel pro Tag steigern (auf insgesamt 9,64 Millionen Barrel pro Tag), was eindeutig nicht ausreicht, um den Markt im Falle eines Rückgangs der Fördermengen aus dem Nahen Osten zu stabilisieren.

Logistische Risiken

Hinzu kommt das Problem der Sanktionen, die Moskaus Möglichkeiten einschränken, von den höheren Preisen zu profitieren. Ende Februar wurde Urals-Öl aus den westlichen Häfen Russlands mit dem größten Preisabschlag seit April 2023 gehandelt. Dieser Abschlag könnte sich zwar verringern, aber aufgrund der Preisobergrenze der G7 und der EU ist es unwahrscheinlich, dass Urals mit seinen Konkurrenten mithalten kann. Logistische Risiken sind ein weiteres Problem. Um Sanktionen zu umgehen, ist Russland auf eine Schattenflotte angewiesen, deren Sicherheit zunehmend in Frage gestellt wird. Anfang dieser Woche sank ein unter russischer Flagge fahrender Flüssiggastanker vor der Küste Libyens, vermutlich durch einen ukrainischen Drohnenangriff.

Es gibt auch wenig Grund zu der Annahme, dass die Sanktionen gegen Russland – in den Bereichen Schifffahrt, Versicherungen oder Finanzzugang – ohne einen bedeutenden Durchbruch in den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gelockert werden. Die USA mögen ihre Haltung gegenüber russischem Öl für einige Länder, wie beispielsweise Indien, mildern, aber der Kreml gibt sich keiner Illusion hin, dass der Krieg gegen den Iran einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen wird. Schließlich führte der zwölftägige Krieg zwischen dem Iran und Israel im vergangenen Jahr, der von den USA unterstützt wurde, letztlich weder zu einer Lockerung der Sanktionen, einem Anstieg der Energieversorgungsverträge, einer wesentlichen Verlagerung der Aufmerksamkeit der USA auf den Nahen Osten noch zu einer Stärkung der Position Russlands in der Ukraine. Daher erwartet der Kreml nur kurzfristige Vorteile aus dem Iran-Krieg.

Engpässen von Gurken bis hin zu Technologiegütern

Andererseits sind die potenziellen Risiken des Krieges, insbesondere wenn er sich hinzieht, für die russische Wirtschaft erheblich. Die Schwäche Moskaus liegt darin, dass es sich seit Jahren vom Westen abwendet und wirtschaftliche Beziehungen zu Ländern aufbaut, die nun direkt oder indirekt in den Konflikt verwickelt sind. Der Iran und mehrere arabische Länder dienen heute oft als Transitpunkte für den russischen Handel. Störungen könnten in Russland zu Engpässen führen, die von Gurken (von denen bis zu 20 Prozent aus dem Iran stammten) bis hin zu Technologiegütern reichen, die oft über Parallelimporte über den Persischen Golf eingeführt wurden. Auch die russischen Ölexporte könnten darunter leiden, da das Land die Öllieferungen an Raffinerien wie Ruwais in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhöht hat und stärker abhängig geworden ist.

Die Beteiligung russischer Unternehmen an Bergbauprojekten im Nahen Osten steht ebenfalls in Frage, ganz zu schweigen von Rosatoms Arbeit am Kernkraftwerk Bushehr im Iran. Die Bedrohung für Bushehr, wo russisches Wartungspersonal dauerhaft stationiert ist, wächst, da die nahe gelegene Stadt bereits angegriffen wurde. Zuvor hatte Rosatom nicht unbedingt benötigtes Personal und die Familien der Mitarbeiter aus dem Land abgezogen und plant, weitere 150 bis 200 Arbeiter zu evakuieren, sobald dies als sicher erachtet wird.

Größere Sorge bereitet die mögliche Auswirkung auf Russlands nahes Ausland. Ein Risiko besteht darin, dass Länder in Zentralasien und im Südkaukasus – Regionen, die Russland als seinen Einflussbereich betrachtet – aufgrund ihrer verstärkten Zusammenarbeit mit den USA und deren Militär zum Ziel iranischer Vergeltungsmaßnahmen werden könnten. Mitte Februar, zu einer Zeit verstärkter US-Luftaktivitäten inmitten der Spannungen mit dem Iran, wurden zwei US-Militärtransportflugzeuge, eine C-17A Globemaster III und eine MC-130 Super Hercules, in Turkmenistan gesichtet. Da Turkmenistan den USA während des Afghanistan-Krieges die Nutzung seiner Infrastruktur für Transitflüge und Betankungen gestattet hatte, ist nicht auszuschließen, dass Washington das Land als vorübergehenden Stützpunkt für den Einsatz von Streitkräften und die Beobachtung der Lage in Betracht zog. Ebenfalls im Februar, kurz vor dem Besuch des US-Vizepräsidenten JD Vance in Armenien und Aserbaidschan, trafen etwa 20 US-Militärtransportflugzeuge in den beiden Ländern ein.

Kein Beileid zum Tod des Obersten Führers

In einem derart angespannten Umfeld können selbst diplomatische Fehltritte kostspielig sein. Nehmen wir Kasachstan, das seinen Dialog mit den Vereinigten Staaten verstärkt hat und sich schwer tut, eine Position zum Krieg zu formulieren. Präsident Kassym-Jomart Tokayev verurteilte die USA und Israel nicht sofort für ihren Angriff auf den Iran und sprach auch dem iranischen Präsidenten und Volk kein Beileid zum Tod des Obersten Führers aus.

Angesichts der historischen Präferenz dieser Länder für Neutralität könnte Russland als Verbündeter des Iran am Ende der Nutznießer sein, wenn der Konflikt sie dazu veranlasst, ihr Engagement auf der Suche nach Sicherheitsgarantien zu verstärken. Da jedoch die finanziellen und militärischen Kapazitäten Moskaus nach vier Jahren umfassenden Krieges mit der Ukraine geschwächt sind, könnte es auch unfähig sein, mit der Eskalation in seiner Nachbarregion fertig zu werden.

Ein zusätzliches Risiko ist ein Anstieg der Flüchtlingszahlen aus der Region. Die ersten Länder, die die Auswirkungen eines großen Zustroms von Migranten zu spüren bekommen würden, wären Armenien und Aserbaidschan, die zusammen mehr als 700 Kilometer Grenze mit dem Iran teilen. Darüber hinaus machen ethnische Armenier und Aserbaidschaner etwa ein Viertel der iranischen Bevölkerung aus. Armenien läuft außerdem Gefahr, 10 bis 15 Prozent seines Erdgases zu verlieren, das aus dem Iran stammt.

Letzter verbleibender Vorteil für Russland

Ein letzter verbleibender Vorteil für Russland: Der Iran wird wahrscheinlich seine Waffenbeziehungen fortsetzen und sogar ausbauen wollen. Die Financial Times berichtete Ende Februar über einen Vertrag im Volumen von rund 575 Millionen US-Dollar, wonach Russland zwischen 2027 und 2029 in drei Schritten Hunderte von modernen Schulterwaffensystemen an den Iran verkaufen wird. Derzeit kann der Iran nicht mit nennenswerten Waffenlieferungen aus Russland rechnen, aber sobald der Krieg mit der Ukraine beendet ist, könnte die Nachfrage aus dem Iran dazu beitragen, die russische Rüstungsindustrie zu stützen.

Wenn der Krieg im Nahen Osten eine Chance für Russland darstellt, dann ist diese Chance nur gering. Der Krieg schafft neue Sicherheitsrisiken in der Nähe der russischen Grenzen. Die Auswirkungen auf den Energiemarkt dürften nur vorübergehend sein, und Russland wird weiterhin durch Sanktionen und einen ressourcenintensiven Zermürbungskonflikt belastet, was seine Fähigkeit einschränkt, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen.

In Kooperation mit