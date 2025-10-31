Attacken gegen Café-Kette in Berlin - Wenn Linke gegen Cappuccino kämpfen

Aktivisten werfen mit Farbbeuteln auf Filialen eines Café-Start-ups, weil ihnen die Produkte dort zu billig erscheinen. Das klingt bizarr, entspricht aber dem Willen der politischen Linken, bei jeder Gelegenheit in den Preismechanismus einzugreifen.