- Wenn Linke gegen Cappuccino kämpfen
Aktivisten werfen mit Farbbeuteln auf Filialen eines Café-Start-ups, weil ihnen die Produkte dort zu billig erscheinen. Das klingt bizarr, entspricht aber dem Willen der politischen Linken, bei jeder Gelegenheit in den Preismechanismus einzugreifen.
Dass die politische Linke intellektuell blank ist, scheint sie weder zu stören, noch scheint es ihr selbst überhaupt aufzufallen. Im Gegenteil: Heidi Reichinnek etwa, die verhaltensauffällige Fraktionsvorsitzende im Bundestag, feiert ihre Infantilität gern mit kleinen Videos auf TikTok – und Tausende feiern mit. Das ist übrigens ihr gutes Recht, und so soll es auch bitte bleiben. Denn Wettbewerb gilt ja bekanntlich nicht nur auf dem Markt, sondern auch beim Wettstreit um Wählerstimmen (insofern er nicht durch ein Parteienverbot außer Kraft gesetzt wird).
Um die 12 Prozent Zustimmung verzeichnet Die Linke derzeit laut Umfragen bundesweit, bezogen auf Berlin sind es sogar 17 Prozent. Konzepte wie die behördlich organisierte „Vergesellschaftung“ von Wohnraum, Klimaschutz durch Sozialismus, Verkürzung der Arbeitszeit auf 20 Stunden pro Woche „bei vollem Lohn- und Personalausgleich“ (Linksjugend) und ähnliche erfolgversprechende Konzepte stoßen offensichtlich auf eine ernstzunehmende Nachfrage. Warum das so ist, diese Frage könnten wohl am besten Bildungsforscher ergründen. Aber auch hier gilt: Programmatik ist viel öfter Ausdruck von Gefühl und Befindlichkeit denn von Ratio und Weitblick – zumal in Zeiten des dank Social Media grassierenden Aufmerksamkeitsdefizits. Am Ende muss es dann also wieder der Markt richten: Wenn die Dummheit regiert, besteht die Chance, dass sie abgewählt wird. Mitunter allerdings zu einem hohen Preis, denn leider ist der Schaden zu diesem Zeitpunkt in der Regel bereits angerichtet worden.
