Lap
Eine junge Frau hält einen Kaffeebecher der LAP-Kaffeekette in der Hand / picture alliance/dpa | Britta Pedersen

Attacken gegen Café-Kette in Berlin Wenn Linke gegen Cappuccino kämpfen

Aktivisten werfen mit Farbbeuteln auf Filialen eines Café-Start-ups, weil ihnen die Produkte dort zu billig erscheinen. Das klingt bizarr, entspricht aber dem Willen der politischen Linken, bei jeder Gelegenheit in den Preismechanismus einzugreifen.

VON ALEXANDER MARGUIER am 31. Oktober 2025 6 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

Dass die politische Linke intellektuell blank ist, scheint sie weder zu stören, noch scheint es ihr selbst überhaupt aufzufallen. Im Gegenteil: Heidi Reichinnek etwa, die verhaltensauffällige Fraktionsvorsitzende im Bundestag, feiert ihre Infantilität gern mit kleinen Videos auf TikTok – und Tausende feiern mit. Das ist übrigens ihr gutes Recht, und so soll es auch bitte bleiben. Denn Wettbewerb gilt ja bekanntlich nicht nur auf dem Markt, sondern auch beim Wettstreit um Wählerstimmen (insofern er nicht durch ein Parteienverbot außer Kraft gesetzt wird).

Um die 12 Prozent Zustimmung verzeichnet Die Linke derzeit laut Umfragen bundesweit, bezogen auf Berlin sind es sogar 17 Prozent. Konzepte wie die behördlich organisierte „Vergesellschaftung“ von Wohnraum, Klimaschutz durch Sozialismus, Verkürzung der Arbeitszeit auf 20 Stunden pro Woche „bei vollem Lohn- und Personalausgleich“ (Linksjugend) und ähnliche erfolgversprechende Konzepte stoßen offensichtlich auf eine ernstzunehmende Nachfrage. Warum das so ist, diese Frage könnten wohl am besten Bildungsforscher ergründen. Aber auch hier gilt: Programmatik ist viel öfter Ausdruck von Gefühl und Befindlichkeit denn von Ratio und Weitblick – zumal in Zeiten des dank Social Media grassierenden Aufmerksamkeitsdefizits. Am Ende muss es dann also wieder der Markt richten: Wenn die Dummheit regiert, besteht die Chance, dass sie abgewählt wird. Mitunter allerdings zu einem hohen Preis, denn leider ist der Schaden zu diesem Zeitpunkt in der Regel bereits angerichtet worden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Veit | Fr., 31. Oktober 2025 - 18:44

las sagte mir eine innere Stimme: DAS kann doch nur in Berlin passiert sein... ... 🤔

Und: es kam wie erwartet..., etwas weiter unten.

Ich bitte dringend mindestens drei voneinander unabhängige parallel laufende Forschungsarbeiten bzw. Gutachten in Auftrag zu geben mit dem Thema: "Warum wohnen in Berlin im Verhältnis zu anderen deutschen Großstädten und Ballungszentren sooo viele linke (Voll-) Idiot*innen mehr als im übrigen Lande...?"

Geld spielt dabei/dafür ausdrücklich KEINE Rolle - iss ja schließlich Berlin. [am Ende bezahlen's eh die Bayern... 🤣]

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.