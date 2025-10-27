Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva.

Ministerpräsident Franz Josef Strauß hielt im Jahr 1985 anlässlich der Einweihung von Block B und C des Kernkraftwerks Gundremmingen eine denkwürdige Rede: „Die möchte ich sehen, die für sich, für ihr Alter, für ihre Kinder und Enkel die Folgen auf sich nehmen würden, die die Rückkehr zum einfachen, nicht technischen Leben bedeuten würde. Die möchte ich sehen!“ Am Samstag, den 25. Oktober 2025, um 12:00 Uhr konnte man das Werk derer sehen, die Franz Josef Strauß in seiner Rede beschworen hatte – vierzig Jahre nach der Synchronisation der Blöcke B und C mit dem bayerischen Hochspannungsnetz.

Ideologisch gelenkt und mit machtpolitischem Kalkül

Bayern war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als reiner Agrarstaat das mit Abstand ärmste Bundesland. Mit der Nutzung der Kernkraft stieg das bayerische Bruttosozialprodukt kontinuierlich an. Das Land entwickelte sich zum Industrieland. Zwischen 1970 und heute hat sich das Bruttosozialprodukt Bayerns verdreizehnfacht. Mit preiswertem Kernenergiestrom entstand in Bayern eine regelrechte Goldgräberstimmung.

Davon wollen die Protagonisten des Atomausstiegs heute nichts mehr wissen – insbesondere die Jüngeren, die dank einer preiswerten Stromversorgung und florierender Wirtschaft in Wohlstand aufgewachsen sind. Die Gründe dieses Wohlstands wurden zunehmend vergessen, verdrängt, geleugnet oder – noch schlimmer – bekämpft. Ideologisch gelenkt und mit einem gehörigen machtpolitischen Kalkül entstand daraus zuerst die Anti-Atomkraft-Bewegung und dann die Grünen.

Das Ergebnis, der Ausstieg aus der Kernenergie, wurde dann von einer hysterischen grünen Politikerclique initiiert und durch gezielte Beeinflussung der Medien – leider erfolgreich – vorangetrieben. Opportunistische etablierte Parteien und devote Energieversorgungsunternehmen machten das möglich. Nach der Sprengung der Kühltürme im Kernkraftwerk Philippsburg am 14. Mai 2020, die ich in meinem Cicero-Beitrag „Kniefall vor der Unvernunft“ mit der Sprengung der Buddha-Statuen in Bamiyan durch die Taliban gleichsetzte, konnten die Anti-Atomkraft-Protagonisten jetzt ihr Werk in Gundremmingen fortgesetzt sehen.

Nicht nachahmenswert, zu teuer, nicht zielorientiert

Bei solchen Bildern müssen im Kreml wohl die Sektkorken knallen: „Jetzt haben wir die Deutschen bald dort, wo wir sie sehen wollen: in der energiepolitischen Schachmatt-Position. Eine Rückkehr zur Kernenergie wird mit dem Rückbau der Kernkraftwerke zunehmend unmöglich, und die atomfreie Energiewende ist nur noch mit Gaskraftwerken zu retten – mit Gas, das die Deutschen nicht besitzen.“ Politik und Energieversorger hatten ihre Chance, Deutschland mit einer zuverlässigen, wirtschaftlichen und CO₂-freien Energieerzeugung sicher und weitgehend unabhängig zu versorgen. Sie haben auf ganzer Linie versagt.

Wären heute noch alle 17 Kernkraftwerke in Betrieb, deren Abschaltung im Jahr 2000 durch eine rot-grüne Regierung und devote Energieversorger beschlossen wurde, wäre Deutschland mit dem durchgeführten Ausbau der regenerativen Energien längst klimaneutral. Allein das Kernkraftwerk Gundremmingen hat seit seiner Inbetriebnahme fast 700 Terawattstunden CO₂-freien Strom erzeugt und jährlich fünf Prozent des deutschen Strombedarfs gedeckt.

Spätestens nach der Veröffentlichung der internationalen Umfrage Perspectives on the German Energy Transition: A Global Survey des Weltenergierats am 30. Juni 2025 hätten bei der Regierung die Alarmglocken Sturm läuten müssen. Energiefachleute aus 49 Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union stellten der deutschen Energiewende ein denkbar schlechtes Zeugnis aus: nicht nachahmenswert, zu teuer, nicht zielorientiert – da ohne Kernenergie die Klimaziele nicht erreicht werden können. Jedes Unternehmen hätte nach solch einem vernichtenden Urteil sofort reagiert und seine bisherige Strategie zumindest in Frage gestellt. Nicht so die deutsche Politik – und zwar jedweder Couleur.