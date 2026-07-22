- Wie lange lassen wir uns die Zukunft noch verbieten?
Der Atomausstieg wackelt. Internationale KI-Unternehmen wollen in Deutschland nur noch investieren, wenn ihre Rechenzentren mit Atomstrom aus Frankreich versorgt werden. Das Umweltministerium will die Rückkehr der Kernenergie trotzdem verhindern. Aus ideologischen Gründen.
Im April 2023 wurden die letzten drei deutschen Kernkraftwerke vom Netz genommen. Seitdem läuft der Rückbau der Kraftwerke. An den Standorten Philippsburg und Gundremmingen wurden öffentlichkeitswirksam die Kühltürme gesprengt, so als möchte man die erfolgreiche kerntechnische Geschichte Deutschlands ungeschehen machen. Die deutschen Kernkraftwerke gehörten zu den modernsten, sichersten und wirtschaftlichsten Kernkraftwerken der Welt und fanden weltweit große Anerkennung. Nach nur 32 Betriebsjahren verordnete man ihnen Sterbehilfe.
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