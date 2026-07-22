Umweltministerium will Rückkehr zur Kernenergie verhindern - Wie lange lassen wir uns die Zukunft noch verbieten?

Der Atomausstieg wackelt. Internationale KI-Unternehmen wollen in Deutschland nur noch investieren, wenn ihre Rechenzentren mit Atomstrom aus Frankreich versorgt werden. Das Umweltministerium will die Rückkehr der Kernenergie trotzdem verhindern. Aus ideologischen Gründen.