Kernkraftwerk Isar
Kernkraftwerk Isar / picture alliance / dpa | Matthias Balk

Umweltministerium will Rückkehr zur Kernenergie verhindern Wie lange lassen wir uns die Zukunft noch verbieten?

Der Atomausstieg wackelt. Internationale KI-Unternehmen wollen in Deutschland nur noch investieren, wenn ihre Rechenzentren mit Atomstrom aus Frankreich versorgt werden. Das Umweltministerium will die Rückkehr der Kernenergie trotzdem verhindern. Aus ideologischen Gründen.

VON ULRICH GRÄBER am 22. Juli 2026 7 min

Ulrich Gräber

Autoreninfo

Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva. Sein Buch „Kniefall vor der Unvernunft - Der lange Schatten des Atomausstiegs“ erschien im März 2026.

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Im April 2023 wurden die letzten drei deutschen Kernkraftwerke vom Netz genommen. Seitdem läuft der Rückbau der Kraftwerke. An den Standorten Philippsburg und Gundremmingen wurden öffentlichkeitswirksam die Kühltürme gesprengt, so als möchte man die erfolgreiche kerntechnische Geschichte Deutschlands ungeschehen machen. Die deutschen Kernkraftwerke gehörten zu den modernsten, sichersten und wirtschaftlichsten Kernkraftwerken der Welt und fanden weltweit große Anerkennung. Nach nur 32 Betriebsjahren verordnete man ihnen Sterbehilfe.

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Wolfgang Borchardt | Mi., 22. Juli 2026 - 19:02

hat die Probleme dieses Landes geschaffen. Egal, ob in Energie-, Klima oder Wirtschaftspolitik. Vermeintlich geht es nur um links oder rechts. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine ideologiegetränkte Politik D in die Katastrophe treibt.

Ingo Frank | Mi., 22. Juli 2026 - 19:18

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Weitere Erklärungen braucht es nicht. Person & Parteizugehörigkeit sagen meh als 1000 Zeichen,
MfG a d Erf. Rep.

Achim Koester | Mi., 22. Juli 2026 - 19:24

würde aus seiner Wohnung ausziehen, bevor er eine neue hat, auch würde er sein Auto nicht verschrotten, ohne einen anderen fahrbaren Untersatz zu haben. So etwas bringen nur Ideologen fertig, nach dem "Adam&Eva Prinzip": wir haben kein Geld, kein Dach über dem Kopf, dürfen nicht alles essen, aber wir sind fest überzeugt, im Paradies zu leben.

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