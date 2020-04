So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Olaf Berse ist Geschäftsführer von clinicpartner eg, einer von sieben Firmen, die 90 Prozent aller deutschen Krankenhäuser mit Schutzausrüstung beliefern.

Herr Berse, in Deutschland wird kontrovers über eine Schutzmaskenpflicht diskutiert. Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder darüber nachdenkt, lehnt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Pflicht mit dem Hinweis ab, man wolle nicht noch mehr Knappheit erzeugen. Wie dramatisch ist die Lage auf dem Markt wirklich?

Man muss da differenzieren zwischen dem normalen Mund-Nasen-Schutz, der jetzt Pflicht werden könnte in Deutschland – und den so genannten FFP-Masken, die je nach Typ bis zu 98 Prozent aller Bakterien und Viren absorbieren. Bei denen hatten wir zuerst einen Engpass, der hat jetzt auch die Mund-Nasen-Masken erfasst.

Ihre Firma kauft Schutzausrüstungen für Krankenhäuser ein. Wie hoch ist derzeit die Nachfrage?

In China werden die FFP-Masken gerade unter Hochdruck produziert. Der Mund-Nasen-Schutz wird weniger produziert, der Bedarf steigt aber schon allein dadurch, dass Österreich jetzt eine Maskenpflicht für Supermärkte eingeführt hat und die anderen Länder überlegen, es auch zu tun. In Deutschland statten immer mehr Krankenhäuser ihre Mitarbeiter damit aus – auch solche, die normalerweise gar nichts mit Patienten zu tun haben, aber die sich auch durch das Haus bewegen. Also: Der Bedarf wird explodieren.

Können Sie das mit Zahlen veranschaulichen?

Vor Corona hatten wir einen Bedarf von 600.000 Mund-Nasen-Schutzmasken im Monat, jetzt brauchen wir eine Million im Monat. Wir beliefern 200 Krankenhäuser, das entspricht zehn Prozent des deutschen Marktes. Für die nächsten drei Monate April, Mai und Juni schätzen wir den Gesamtbedarf unserer Mitglieder auf sechs Millionen Masken.

Wie sieht der Alltag in Ihrer Firma gerade aus?

Das Telefon steht nicht still – verständlicherweise. Ständig rufen Einkaufsabteilungen von Krankenhäusern an: „Wo kriegen wir noch was?“ Statt 60 Emails kriegen wir täglich 180 bis 250.

Was bedeutet es für die Krankenhäuser, wenn kein Nachschub mehr kommt?

Wenn die im Lager keine Ware mehr haben, aber die Zahl der Covid-Patienten steigt, kriegen die Panik. Es ist ja ihre Pflicht, genügend Masken vorzuhalten.

So steht es auch im Nationalen Pandemie-Plan, den das Robert-Koch-Institut 2005 für den Fall einer Influenza entworfen hatte. Haben die Krankenhäuser den ignoriert?

Nein, dieser Plan gilt nur für Krankenhäuser, die als „Pandemie-Krankenhäuser“ ausgewiesen sind. Die haben auch Vorräte angelegt. Aber keiner hat mit diesen Mengen gerechnet. Das wurde lange unterschätzt, auch vom Bundesgesundheitsministerium.

Schwingt da Kritik mit?

Definitiv. Der Bundesgesundheitsminister wollte zehn Millionen Atemschutzmasken beschaffen. Also, ich habe davon bis heute noch keine gesehen. Gerade hat mir ein Arzt aus Ostdeutschland ein Video geschickt, in dem er sich persönlich bei Jens Spahn dafür bedankt hat, dass er fünf Masken bekommen hat. Das ist doch ein Witz.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 8,90 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ