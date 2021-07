Uta Weisse ist Online-Redakteurin bei Cicero. In der Vergangenheit hat sie in Schweden gelebt. Von dort hat sie als freie Autorin über politische und gesellschaftliche Themen in Skandinavien geschrieben.

Es war wie verhext: Die deutsche Impfkampagne hatte nach einem schleppenden Start gerade an Tempo gewonnen, als plötzlich erste Fälle von seltenen Thrombosen in Kombination mit einer Verringerung der Zahl der Blutplättchen (Thrombopenien) nach Impfungen mit dem Corona-Vakzin des Herstellers AstraZeneca bekannt wurden. Vornehmlich jüngere Menschen, darunter häufiger Frauen, waren betroffen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) setzte daraufhin im März diesen Jahres das Alter, ab dem der sogenannte Vektor-Impfstoff verabreicht werden sollte, auf 60 Jahre herauf. Wie aber sollte man mit den Jüngeren verfahren, die bereits ihre erste AstraZeneca-Dosis erhalten hatten? Die STIKO entschied, die zweite Dosis sollte mit dem Impfstoff von Moderna, einem sogenannten mRNA-Vakzin, erfolgen.

Kombination aus zwei Corona-Impfstoffen wirksamer

Aus der Not heraus entstand die heterologe Art der Corona-Impfung, auch Mix-and-Match genannt. Aus Sorge darüber, ob der Impfschutz für die Betroffenen ausreichen würde, wurden anschließend Studien zur Wirksamkeit in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind überraschend: Das Mix-and-Match-Impfen mit dem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca und einem mRNA-Impfstoff könnte einen größeren Schutz gegenüber dem Virus erzielen als zwei Dosen der mRNA-Impfstoffe. Dies berichtet die Zeitschrift Nature in ihrer aktuellen Ausgabe.

Diese Wirkung beruht darauf, dass das menschliche Immunsystem mehrere Abwehrmechanismen auf Viren und entsprechend auf die gegen sie entwickelten Impfstoffe kennt: Zum einen die Antikörper, zum anderen T-Zellen. Die Zahl der Antikörper war laut der Com-COV-Studie der Universität Homburg bei Personen nach zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs von BioNTech nur etwas höher oder sogar genauso hoch wie bei Probanden, die nach dem Mix-and-Match-Prinzip geimpft worden waren. Letztere Kombination aus einer Dosis AstraZeneca- und einer Dosis BioNTech-Vakzin habe aber eine mehr als doppelt so hohe Reaktion von T-Zellen ergeben. Solche Impfkombinationen, die eine besonders hohe T-Zellen-Reaktion hervorrufen, könnten in der Zukunft besser geeignet sein für Menschen, die Spenderorgane transplantiert bekommen oder aus anderen Gründen immunsupprimierende Medikamente einnähmen, so die Immunologin Martina Sester von der Homburger Universität.

STIKO empfiehlt Mix-and-Match unabhängig vom Alter

Mittlerweile hat auch die STIKO ihre Empfehlung für die Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin angepasst, da sich die in stärkerem Maß ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus auch in Deutschland immer mehr verbreitet. Nach einer Erstimpfung sollten alle unabhängig vom Alter eine zweite Dosis eines mRNA-Vakzins von Moderna oder BioNTech erhalten. Denn die Immunantwort bei Verabreichung von zwei verschiedenen Präparaten sei der nach zwei Dosen AstraZeneca „deutlich überlegen“, so die Behörde am gestrigen Freitag.

