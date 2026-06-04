Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes - Wie sich Armut herbeirechnen lässt

Wohlfahrtsverbände, sogenannte Armutsforscher und linke Politiker überbieten sich darin, aus den Deutschen ein Volk mit sehr vielen Armen zu machen. Doch die Methode, mit der Armut gemessen wird, ist mehr als zweifelhaft.