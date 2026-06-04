- Wie sich Armut herbeirechnen lässt
Wohlfahrtsverbände, sogenannte Armutsforscher und linke Politiker überbieten sich darin, aus den Deutschen ein Volk mit sehr vielen Armen zu machen. Doch die Methode, mit der Armut gemessen wird, ist mehr als zweifelhaft.
Die Wohlfahrtsorganisation „Paritätischer Gesamtverband“ ist der Dachverband von mehr als 10.700 sozial engagierten Organisationen. Die leisten zweifellos wertvolle Arbeit. Doch hat dieser Verband eine eindeutige politische Schlagseite. Er argumentiert schriller als andere Verbände der Wohlfahrtspflege. Da wird immer noch die Handschrift des langjährigen ehemaligen Hauptgeschäftsführers Ulrich Schneider deutlich, einem Mitglied der Linkspartei. Beim Ruf nach viel höheren Sozialleistungen und viel höheren Steuern lässt sich „Der Paritätische“ ungern übertreffen.
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