- Peinlich, Frau Bas!
Beim Deutschen Arbeitgebertag behauptet Bärbel Bas, das Rentenpaket belaste die Beitragszahler nicht. Dafür wird die Bundesarbeitsministerin zu Recht ausgelacht. Ihr Auftritt zeigt, wie weit sich die Politik von der ökonomischen Realität entkoppelt hat.
Es gibt politische Momente, in denen ein einziger Satz mehr über den Zustand einer Regierung verrät als jedes Koalitionspapier oder Interview. Der Auftritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas beim Deutschen Arbeitgebertag war ein solcher Moment. Eine Ministerin erklärt mit ernster Miene, das Rentenpaket belaste die Beitragszahler nicht, weil es aus Steuermitteln finanziert wird. Im Saal entsteht erst ungläubiges Murmeln, dann Gelächter. Und die Ministerin schaltet auf Empörung und erklärt, dies sei „überhaupt nicht lustig“.
