Arbeitsministerin beim Deutschen Arbeitgebertag - Peinlich, Frau Bas!

Beim Deutschen Arbeitgebertag behauptet Bärbel Bas, das Rentenpaket belaste die Beitragszahler nicht. Dafür wird die Bundesarbeitsministerin zu Recht ausgelacht. Ihr Auftritt zeigt, wie weit sich die Politik von der ökonomischen Realität entkoppelt hat.