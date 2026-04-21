Neuronale Netze
KI wird den Arbeitsmarkt disruptieren. Die Frage ist nur: Was folgt daraus? / picture alliance/dpa | Oliver Berg

Arbeitsmarkt der Zukunft Werden wir durch KI alle überflüssig?

KI revolutioniert den Arbeitsmarkt. Doch was genau bedeutet das? Wenn Jobs durch technologischen Fortschritt verloren gehen, geschieht dies immer nach einem bestimmten Muster. Wer die Logik dahinter versteht, kann von KI massiv profitieren.

VON CARSTEN KORFMACHER am 1. Mai 2026 11 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Zur Artikelübersicht

Wer die Berichterstattung über KI und den Arbeitsmarkt für bare Münze nimmt, der könnte dem Glauben verfallen, dass wir innerhalb der nächsten Jahre alle arbeitslos werden. Und in der Tat: Die Geschwindigkeit, mit der Künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt und immer komplexere Aufgaben übernimmt, legt diesen Gedanken nahe. Deshalb stellt sich die Frage: Werden wir in einer Welt, in der Maschinen nicht nur rechnen und schreiben, sondern auch analysieren, philosophieren und entscheiden können, schlicht überflüssig?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolfgang Borchardt | Fr., 1. Mai 2026 - 09:08

vergrößern, weil - ganz im Gegensatz zum aktuellen Niveau des Schulsystems - der Wert von Bildung weiter wachsen wird. Die braucht es für den Umgang mit KI. Mit den falschen Eingaben können verheerende Ergebnisse erzielt werden. Die Beurteilung der Ergebnisse erfordert ebenfalls Kompetenz. Auch das wusste Goethe schon: "Wenn sie den Stein der Weisen hätten, der Weise mangelte dem Stein."

Ingbert Jüdt | Fr., 1. Mai 2026 - 10:41

Das ist die Essenz von Herrn Korfmachers Analyse. Ich denke, dass die Analyse zutrifft, sie sollte aber durch soziologische Überlegungen ergänzt werden. Setzen wir als Extreme den Technik-Nerd, der sechzig Wochenstunden reißt, weil Freizeit und Arbeit für ihn fließend ineinander übergehen, gegen den Geschichts-Nerd, dessen Ehrgeiz nicht im Beruf, sondern darin besteht, auf jährlich vierzehn Mittelaltermärkten als Reenacter aufzutreten, ohne dass dies seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ökonomisch gesehen ist das ein »Befehlsempfänger«, dafür hat er zu seinem »Hobby« eine professionelle Einstellung, aber dieses Hobby ist gänzlich analog, weil er ganz bewusst »in der Vergangenheit lebt«.

Wo bleibt dieser Reenacter in der schönen neuen KI-Ökonomie? Es muss gesellschaftlich möglich bleiben, als ökonomischer »Underperformer« nicht existenziell in den Lebensgrundlagen bedroht zu werden. Nicht nur politische, auch ökonomische Übermobilisierung des Menschen erschafft einen Totalitarismus.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.