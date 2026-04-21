- Werden wir durch KI alle überflüssig?
KI revolutioniert den Arbeitsmarkt. Doch was genau bedeutet das? Wenn Jobs durch technologischen Fortschritt verloren gehen, geschieht dies immer nach einem bestimmten Muster. Wer die Logik dahinter versteht, kann von KI massiv profitieren.
Wer die Berichterstattung über KI und den Arbeitsmarkt für bare Münze nimmt, der könnte dem Glauben verfallen, dass wir innerhalb der nächsten Jahre alle arbeitslos werden. Und in der Tat: Die Geschwindigkeit, mit der Künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt und immer komplexere Aufgaben übernimmt, legt diesen Gedanken nahe. Deshalb stellt sich die Frage: Werden wir in einer Welt, in der Maschinen nicht nur rechnen und schreiben, sondern auch analysieren, philosophieren und entscheiden können, schlicht überflüssig?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.