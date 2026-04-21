Arbeitsmarkt der Zukunft - Werden wir durch KI alle überflüssig?

KI revolutioniert den Arbeitsmarkt. Doch was genau bedeutet das? Wenn Jobs durch technologischen Fortschritt verloren gehen, geschieht dies immer nach einem bestimmten Muster. Wer die Logik dahinter versteht, kann von KI massiv profitieren.