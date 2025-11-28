- Die Hysterie der einen – und die Feigheit der anderen
Der Verband „Die Familienunternehmer“ will pragmatischer mit der AfD umgehen. Angesichts der Realität im Land macht das Sinn. Trotzdem gibt es jetzt die nächste hysterische Brandmauer-Debatte wie aus der antifaschistischen Irrenanstalt.
„Die Aufregung über den Verband der Familienunternehmen und seine Präsidentin Marie-Christine Ostermann ist groß. Doch ihre Abkehr vom Berliner Kurs zeigt nur, was die Politik nicht hören will“, heißt es in der aktuellen Kolumne der Spiegel-Autorin Sabine Rennefanz. Ungefähr so muss sich das damals angefühlt haben, dachte ich bei der Lektüre ganz still bei mir, als die katholische Kirche Mitte des 17. Jahrhunderts verkündete, das generelle Verbot von Büchern aufzuheben, die das heliozentrische System lehrten.
