Ostermann
Verbandspräsidentin Ostermann / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Umgang mit der AfD Die Hysterie der einen – und die Feigheit der anderen

Der Verband „Die Familienunternehmer“ will pragmatischer mit der AfD umgehen. Angesichts der Realität im Land macht das Sinn. Trotzdem gibt es jetzt die nächste hysterische Brandmauer-Debatte wie aus der antifaschistischen Irrenanstalt.

VON BEN KRISCHKE am 28. November 2025 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Zur Artikelübersicht

„Die Aufregung über den Verband der Familienunternehmen und seine Präsidentin Marie-Christine Ostermann ist groß. Doch ihre Abkehr vom Berliner Kurs zeigt nur, was die Politik nicht hören will“, heißt es in der aktuellen Kolumne der Spiegel-Autorin Sabine Rennefanz. Ungefähr so muss sich das damals angefühlt haben, dachte ich bei der Lektüre ganz still bei mir, als die katholische Kirche Mitte des 17. Jahrhunderts verkündete, das generelle Verbot von Büchern aufzuheben, die das heliozentrische System lehrten. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

IngoFrank | Fr., 28. November 2025 - 16:35

Lachanfall abgebrochen ….,Antifaschistische Irrenanstalt (Deutschland ?) …..😂😂😂😂😂
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik als Teil der „Antifaschistischen Irrenanstal“ mit einer Regierung die sich ihre Zustimmungen jedes Mal teuer vin den SED Erben erkaufen muss.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.