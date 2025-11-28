Umgang mit der AfD - Die Hysterie der einen – und die Feigheit der anderen

Der Verband „Die Familienunternehmer“ will pragmatischer mit der AfD umgehen. Angesichts der Realität im Land macht das Sinn. Trotzdem gibt es jetzt die nächste hysterische Brandmauer-Debatte wie aus der antifaschistischen Irrenanstalt.