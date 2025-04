Wirtschaft als Waffe

Adam Smith hat unser Denken über freie Märkte geprägt. Sein Leitgedanke war bekanntlich die unsichtbare Hand – eine mystische Kraft oder die Hand Gottes, aber auf jeden Fall die Vorstellung, dass die Verfolgung individueller Interessen im Wirtschaftsleben unweigerlich zu einer optimierten und berechenbaren Wirtschaft führen würde. Die Theorie beruhte auf der Annahme, dass der Einzelne seine Bedürfnisse und damit sein wirtschaftliches Handeln rational versteht. Staatliche Eingriffe würden daher das Funktionieren des natürlichen Wirtschaftsverkehrs stören. Für Smith konnte kein übergeordneter und auch kein gut gemeinter Eingriff in den freien Markt das Ergebnis der Wirtschaft optimieren; eine Optimierung wird nur durch Handlungsfreiheit erreicht. Das kollektive Handeln des Einzelnen rationalisierte das System, trieb die Gesellschaft voran und sorgte vor allem für Vorhersehbarkeit, so dass die irrationalen Launen einiger weniger kaum Auswirkungen auf das Ganze hatten.

Das Problem – dessen sich Smith sehr wohl bewusst war – bestand darin, dass die Menschen Teil von Nationen waren und dass die Wirtschaft von der Lebensfähigkeit der Nationen abhing. Der Wunsch der Bürger, ihren Wohlstand zu maximieren, treibt die Nationen an, aber der Wohlstand ist nur eine Dimension einer Nation. Die internen Leidenschaften innerhalb der Nationen – die Unterschiede in den geografischen Regionen, den kulturellen Werten oder dem Bildungsniveau – führen zu Spannungen innerhalb der Nationen, die die unsichtbare Hand schwächen, weil der Reichtum so angehäuft werden könnte, dass sich Klassen bilden, die die politische Macht nutzen, um den freien Markt zu stören. Smith war sich jedoch bewusst, dass die Ungleichheit der wirtschaftlichen Ergebnisse die Nation destabilisieren und damit die Wirtschaft schwächen könnte. Er ging nie auf das Problem ein, wie ein System stabilisiert werden kann, wenn der Reichtum der Nationen in den Händen einiger weniger konzentriert ist. Nationen könnten reich sein, aber ihre Bürger könnten arm sein. So funktionierte die gemischte Wirtschaft mit dem Staat, der die Wirtschaft manipulierte und eine Störung der unsichtbaren Hand zugunsten der Aufrechterhaltung der Stabilität des Staates in Kauf nahm.

Sicherheit als Markteingriff

Smith war sich eines zweiten Problems bewusst: Das Wirtschaftsleben, so kritisch es auch sein mag, war nur eine Dimension des Reichtums der Nationen. Die andere Dimension war die nationale Sicherheit. Der einzelne Bürger sehnt sich nach Reichtum und Sicherheit, und obwohl er auf beides nicht verzichten will, sind sie im Grunde ein und dasselbe. Zu Smiths Lebzeiten wüteten Kriege und kleinere Konflikte, aber auch weniger gewalttätige Auseinandersetzungen. Die Fähigkeit der Nationen, sich vor dem Raubzug anderer Nationen zu schützen, war ebenso Teil der menschlichen Existenz wie das wirtschaftliche Wohlergehen. In der Tat war die nationale Sicherheit die Grundlage der Wirtschaft und damit der internen unsichtbaren Hand. Nationale Sicherheit war ein unvermeidlicher Eingriff in den freien Markt; wirtschaftliche Ressourcen mussten aus der Wirtschaft abgezogen werden, um Armeen aufzubauen, die den freien Markt schützen konnten. Die Wirtschaft wiederum war die Grundlage der nationalen Sicherheit, weil sie die Ressourcen für ein bewaffnetes Militär bereitstellte, obwohl der Reichtum selbst die eigentliche Waffe ist. Dies war, wie Smith erkannte, das Paradoxon des freien Marktes. Die unsichtbare Hand maximierte den Reichtum der Nationen, aber die Nation war darauf angewiesen, dass die Regierung in den freien Markt eingriff, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten und den Reichtum der Nationen durch die Beherrschung oder Eroberung anderer Länder zu steigern. Wie bei allen Theorien ist die Realität eine unangenehme Erscheinung.

Wir können dies auf die Geopolitik anwenden. In der Geopolitik sind die Hauptakteure Nationen und keine Einzelpersonen, obwohl es in jeder Nation Einzelpersonen gibt, die unterschiedliche Interessen mit unterschiedlichen Ergebnissen haben. Dies führt zu internen politischen Spannungen, die zum Teil durch divergierende wirtschaftliche Interessen angetrieben werden. Das Ausmaß, in dem die Nation diese politischen Kräfte steuert, trägt zur Stärke der Nationen in den internationalen Beziehungen bei.

Die Geopolitik wird auch von einer unsichtbaren Hand gesteuert. Jede Nation strebt nach Sicherheit und Wohlstand, und jede Nation setzt militärische und wirtschaftliche Waffen ein, um Sicherheit zu erreichen. Dabei hat jede Nation ihre eigenen Interessen, und bei der Verfolgung dieser Interessen stoßen die Nationen aufeinander und arbeiten zusammen, genauso wie es Unternehmen oder Einzelpersonen tun. Der Prozess ist für die Nation ebenso effizient wie für den Einzelnen. Das intensive Streben des Einzelnen nach Reichtum erhöht seine Sicherheit, indem es andere schwächt, aber im Großen und Ganzen den Reichtum der Nationen vermehrt. Der Wettbewerb zwischen Nationen durchläuft Phasen der Zusammenarbeit und des Krieges. Es besteht ein grundlegender Unterschied in der Art des Interessenstrebens und seiner Qualen, aber das Prinzip ist dasselbe. Nationen können aus Habgier kooperieren und andere Nationen dazu bringen, sich gegenseitig Angst einzujagen, wie es auch Individuen tun, aber das Ausmaß und die Folgen nationaler Schicksale bestimmen den Reichtum der Nationen und den Reichtum der Individuen in diesen Nationen.

Ein Erbe des Kalten Krieges

Genauso wie die Wirtschaft am besten verstanden werden kann, wenn man sie entpersonalisiert, kann dies auch für die Geopolitik gelten, nur dass es in einer Wirtschaft viel mehr Menschen gibt als in Nationen in geopolitischen Systemen. Dadurch werden die internationalen Beziehungen berechenbarer, weil es weniger Akteure und Interessen gibt, die es zu modellieren gilt, und weil deren Bedürfnisse und Ängste transparenter sind als die von Millionen von Bürgern. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass Wirtschaft und Finanzen Komponenten der nationalen Sicherheit sind, die zwar wichtig sind, aber nicht immer im Vordergrund stehen. In jedem Fall ist es vorhersehbar.

Das Modell der internationalen Wirtschaft, an das wir uns gewöhnt haben, ist aus dem Kalten Krieg hervorgegangen. Die wirtschaftliche Komponente kam Washington zugute. Russland war arm und hatte im Zweiten Weltkrieg viel mehr verloren als die Vereinigten Staaten, während die USA reich waren und sich durch den Krieg weiter bereichert hatten. Die militärische Macht war wichtig, aber die wirtschaftliche Macht lag in den Händen der USA, die ihre wirtschaftliche nationale Sicherheit so gestalteten, dass sie globale Macht erlangten. Sie nutzten die Handelsbeziehungen, um Europa zu ihrem eigenen Vorteil wieder aufzubauen, und in der anschließenden Stellvertreterschlacht um die sogenannte Dritte Welt eroberten sie einen Großteil der zuvor von Europa gehaltenen imperialen Territorien. Es war ein mächtiges Instrument, das durch die unsichtbare Hand der Geopolitik notwendig und auch vorhersehbar war.

Wirtschaft als Waffe

Das Ende des Kalten Krieges, das durch den Ausgang des Krieges in der Ukraine bestätigt wurde, hat den Status quo verändert. Die Fürsorge der USA für Europa endet, ebenso wie ihre Sorge um die Dritte Welt. Die wirtschaftliche Komponente der unsichtbaren Hand war von der Logik einer geopolitischen Ära geprägt, die nun obsolet ist. Und so wie sich die geopolitischen Realitäten ändern, so ändern sich auch die wirtschaftlichen Realitäten. Der Rückgang des Interesses an der Wirtschaft als Waffe verändert vorhersehbar die wirtschaftliche Realität in den USA und führt zu einem politischen Chaos. Das Wirtschaftssystem beruht auf Regeln. Geopolitische Verschiebungen verändern die Regeln.

Adam Smith interessierte sich nicht für einzelne Persönlichkeiten, und viele große Geschäftsleute waren seltsam und unberechenbar. Sie blühten in chaotischen Zeiten auf. So scheinen auch Politiker an geopolitischen Wendepunkten Normen zu verletzen, da die alten Normen ebenfalls überholt sind.

Smiths Begriff der unsichtbaren Hand ist nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Geopolitik anwendbar, da Zeiten tiefgreifender Veränderungen zu Unbehagen und Wut zwischen und innerhalb von Nationen führen. Smiths Modell funktioniert für die Wirtschaft innerhalb von Nationen und nimmt eine andere Form an als die Wirtschaft zwischen Nationen. Aber die Grundsätze des Interesses und der unsichtbaren Hand bleiben nützliche Leitfäden.