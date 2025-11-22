Das Werksgelände des Stahlproduzenten im niedersächsischen Salzgitter ist derzeit eine einzige Baustelle
Das Werksgelände des Stahlproduzenten im niedersächsischen Salzgitter ist derzeit eine einzige Baustelle / Foto: Franziska Gilli

Grüner Stahl aus Salzgitter Stoff aus Träumen

Um die Klimaziele zu erreichen, soll die deutsche Stahlproduktion auf grünen Wasserstoff umstellen. Doch allmählich drohen die hehren Ziele an der Realität zu zerschellen. Ein Ortsbesuch.

VON FELIX LILL am 5. Dezember 2025 11 min

Wir befinden uns mitten in Bauphase eins“, ruft Stefan Mecke gegen den Lärm an. Auf dem Gelände, über das der Ingenieur mit Warnweste und Schutzhelm führt, ist derart viel los, dass die Geräusche nicht immer leicht auszumachen sind. Im Hintergrund ist der „Hochofen B“ zu sehen, der mit Erz, Koks und weiteren Stoffen versorgt wird und auf herkömmliche Weise Roheisen produziert. Das wird später zu flüssigem Rohstahl weiterverarbeitet. Vor Meckes Kopf balancieren auf einem Krahn Bauarbeiter, die eine ganz neue Anlage planen. Produktions- und Baubetrieb laufen hier parallel. 

Achim Koester | Fr., 5. Dezember 2025 - 09:11

wird unsere Wirtschaft global benachteiligen, weil der Weltmarkt uns die völlig überhöhten Preise niemals zahlen wird. Die deutschen Abnehmer wie z.B. Werften und Autoindustrie dazu zu zwingen, gibt denen, in Verbindung mit den EU Knebelvorschriften, endgültig den Todesstoß.

niemals zahlen..., das ist richtig, aber der deutsche Steuerzahler in Form von politisch begründeten Dauersubventionen, wenn's der Weltmarkt nicht her gibt... ...

PS: 'man/Deutschland' kann sich schon auch mal einen! Fehlschlag leisten', in der Energiepolitik, aber nicht die gesamte Energiepolitik 'als Fehlschlag' - das führt zum Niedergang, wie seit einigen Jahren bereits objektiv zu beobachten... ... Kinderbuchautoren als 'grüne Wirtschaftsminister*innen mit Traumagenda' sind eben letztendlich kontraproduktiv - am Ende des Tages..., aber beliebt am Prenzlauerberg... 🤣 /Ironie

@Achim Koester, richtig, der Aspekt "Konkurrenzfähigkeit“ wird im Beitrag nur am Rande erwähnt. Vor Jahrzehnten wurden im Ruhrgebiet bei vergleichbarer Konstellation Arbeitsplätze mit immensen Subventionen erhalten. Das Ergebnis ist bekannt. Lerneffekt bei Habeck & Co.: Fehlanzeige.

Jens Böhme | Fr., 5. Dezember 2025 - 09:22

In und um Salzgitter müsste wegen des massiven CO²-Ausstoß eigentlich alles bereits beurwaldet sein, soviel CO² sei freigesetzt. Stattdessen wird uns eingeredet, CO² würde die Erde in eine staubtrockene Sandwüste verwandeln.

in den Abgrund - kam gestern erst wieder im TV (ÖRR)...! /Ironie

Aber die 'Weisheit der Grünen Ideologie' scheint in der Praxis (auch bekannt als Realität; kennt man aber nicht bei den Rotgrünlinken..., diesen Begriff) immer öfter an seine natürlichen Grenzen zu stoßen.

PS: natürlich müssen wir mit unserer Umwelt schonend und nachhaltig umgehen..., das weiß auch jeder (rechts-) konservative Bauer der seine Scholle liebt..., auf einem sinnvollen Wege.

Eselsbrücke | Fr., 5. Dezember 2025 - 11:06

Dieser Artikel liest sich eher wie eine wohlwollende, schönredende Reportage, die von Faktencheckern des ÖRR gegengeprüft wurde.
(Grüner) Wasserstoff wird NIEMALS einen wesentlichen Beitrag in unserer Enerigeversorgung einnehmen. Dagegen spricht einfach die Thermodynamik. Dass die Ingenieure von Salzgitter das anders sehen, ist auch kein Wunder in ihrer Situation. Möchte man doch lieb Kind bei der Regierung sein. Dass man aber gleichzeitig Schutzzölle für ineffizient produzierten, überteuerten Stahl haben will, finde ich schon fast frech!

Hans Jürgen Wienroth | Fr., 5. Dezember 2025 - 17:12

Grüner Wasserstoff – Der Stoff aus dem die Träume sind. Die von einer „klimaneutralen“ Zukunft. Dem CO2 wird eine 100%-ige Verursachung des Klimawandels zugeschrieben. Kein Einfluss der Sonnenwinde, keiner durchfehlende Wolken nichts als CO2. Dafür wird Strom aus Wind und Sonne als klimaneutral geframt.

Haben Photovoltaikplatten mit bis zu 60 – 100 ° C Oberflächentemperatur, die Wärme abstrahlen, keinen Einfluss auf die Erderwärmung? Sind immer neue Temperaturrekorde im Süden des Kontinents ggfs. darauf zurückzuführen?
Was ist mit Windkraftwerken, die Luftströmungen bremsen, verwirbeln und umleiten? Alles ohne Einfluss, wie uns immer erklärt wird? Sorgt weniger Wind nicht dafür, dass im Sommer die Kühlung fehlt?

Die niedersächsische Landesregierung ist sowohl an der SZ-AG wie auch an VW beteiligt und will jetzt die Autobauer dazu bringen, grünen Stahl zu verwenden. Damit werden die E-Autos noch teurer und unverkäuflicher. Das stört doch nicht, oder? Die Chinesen wird es freuen.

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 5. Dezember 2025 - 11:41

Danke Herr Lill.
Es klingt nicht nur toll, es hört sich auch wie Zukunft an.
Jetzt "streicht" man mal die 2045 und setzt dafür entschiedenen Willen für eine CO2 arme Produktion.
Nutzt bis dahin alle halbwegs verträglichen Energieformen und entwickelt intelligent, so wie es uns die Chinesen oder Japan schon länger vormachen?
Vielleicht braucht es dann höhere Zölle, die Chinesen ff. verstehen und vielleicht nur leicht kontern würden?
Ganz wichtig für China wären doch auch die Nachhaltigkeit wirtschaftlicher und politischer Beziehungen, wie für uns dort auch?
Zusammenarbeit, Ineinandergreifen, das überlegen sich Chinesen hoffentlich auch für die USA.
China, überhaupt Asien beeindruckt die Welt, Macht ist hoffentlich "old school".
Sicherheit dürfte aber noch eine Weile eine Rolle spielen.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 5. Dezember 2025 - 11:44

* Der Krug geht so lange zu Brunnen bis er bricht,* sagt der Volksmund. Und genau das tut er jetzt. Die Klimalüge zerbricht in ihre Einzelteile. Alles sehen es inzwischen nur die Klimahysteriker noch nicht. Die Erkenntnisse werden noch sehr bitter werden, auch für diejenigen, die diese apokalyptische Lüge mitgemacht und befeuert haben.

Dr. Armin Schmid | Fr., 5. Dezember 2025 - 12:47

die einzige Substanz sei, die in der Lage ist, die herkömmlichen "Produktionszutaten" zu ersetzen, wie im Artikel behauptet, möchte ich doch mal in Frage stellen. Um Eisenoxide zu reduzieren, also von Sauerstoff zu befreien, könnte man in einem ersten Schritt auch von Kohle auf Methan (= CH4, vulgo Erdgas) umstellen. Das stünde vor allem in Norddeutschland reichlich zur Verfügung (auch für die vielen benötigten Gaskraftwerke, und das ohne energieaufwendige Transporte aus den USA und teilweise sogar ohne Fracking). Mit CH4, in dem zusätzlich zu dem einen C-Atom auch 4 H-Atome für die Bindung von je 2 O-Atomen unter Bildung der Oxide CO2 und 2 mal H2O zu Verfügung stehen, könnte der CO2-Ausstoß der Hochöfen um 50% reduziert werden, ohne den Einsatz von teurem bzw. nicht vorhandenem grünem Wasserstoff. Aber der gute Deutsche bzw. Grüne akzeptiert nur 100%-Lösungen, die angeblich, da Wind und Sonne keine Rechnung stellen, sogar praktisch kostenlos wären.

Uwe Reimann | Fr., 5. Dezember 2025 - 15:38

Japan wird als gutes Beispiel genannt. Das ist verständlich, denn die können Kernenergie nutzen, trotz Fukushima tun die das. (Nur für die doofen Deutschen ist Fukushima ein Problem gewesen).
Genauso Frankreich: Die machen mit Atomkraft später den Wasserstoff, den wir brauchen, wenn wir den überhaupt brauchen. ArcelorMittal ist schon unterwegs nach Frankreich...

