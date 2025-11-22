- Stoff aus Träumen
Um die Klimaziele zu erreichen, soll die deutsche Stahlproduktion auf grünen Wasserstoff umstellen. Doch allmählich drohen die hehren Ziele an der Realität zu zerschellen. Ein Ortsbesuch.
Wir befinden uns mitten in Bauphase eins“, ruft Stefan Mecke gegen den Lärm an. Auf dem Gelände, über das der Ingenieur mit Warnweste und Schutzhelm führt, ist derart viel los, dass die Geräusche nicht immer leicht auszumachen sind. Im Hintergrund ist der „Hochofen B“ zu sehen, der mit Erz, Koks und weiteren Stoffen versorgt wird und auf herkömmliche Weise Roheisen produziert. Das wird später zu flüssigem Rohstahl weiterverarbeitet. Vor Meckes Kopf balancieren auf einem Krahn Bauarbeiter, die eine ganz neue Anlage planen. Produktions- und Baubetrieb laufen hier parallel.
