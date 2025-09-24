- Einfallstor des Elends
Schießereien, blutige Anwerbeversuche und tonnenweise Kokain: Im globalen Drogenhandel spielt der Hamburger Hafen eine Schlüsselrolle. Seit 2013 hat sich die beschlagnahmte Menge fast verhundertfacht. Insider berichten über die Hintergründe des tödlichen Geschäfts.
Einst galt Kokain als Statussymbol der Oberschicht, heute ist die Droge mitten in der Gesellschaft angekommen. Sie wird längst nicht mehr nur in Klubs oder auf Partys geschnupft. Man kann sie sich per Koks-Taxi liefern lassen. Die Billigvariante Crack, mit Backpulver aufgekochtes Kokain, sorgt für massives Elend auf den Straßen deutscher Großstädte, sichtbar rund um die Bahnhöfe in Frankfurt oder Hamburg, im Görlitzer Park in Berlin oder auf dem Neumarkt in Köln.
Not und Konsum haben sich aber nicht rein zufällig vergrößert. Hersteller von Kokain haben sich vielmehr gezielt neue Zielgruppen erschlossen – und neue Handelswege. Das Geschäft ist milliardenschwer, es ist arbeitsteilig und brutal. Es wird von kleinen Gruppen organisierter Krimineller präzise geplant und von unzähligen Handlangern ausgeführt.
