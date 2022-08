Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Sanna Marin, die finnische Premierministerin, hat das Unbehagen mancher Europäer auf den Punkt gebracht: „Ich finde es nicht richtig, dass russische Bürger als Touristen in die EU, den Schengen-Raum einreisen und Sightseeing machen können, während Russland Menschen in der Ukraine tötet“, sagte sie am Montag beim Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und den anderen skandinavischen Staatschefs. Am Dienstag kündigte sie dann eine massive Verschärfung der finnischen Visa-Vergabe an Russen an.

Die Diskussion um einen europäischen Visastopp für Russen ist in vollem Gange, seit Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer Woche in einem Interview mit der Washington Post gefordert hatte, die Russen sollten „in ihrer eigenen Welt leben, bis sie ihre Philosophie ändern“. Die Wahrheit ist: Mehrere Staaten haben die Vergabe von Touristen-Visa für russische Staatsbürger schon eingestellt, darunter die baltischen Länder, aber auch Tschechien und die Niederlande. Ende August wollen die Befürworter der Idee bei einem EU-Gipfel einen europaweiten Visastopp für Russen erzwingen.