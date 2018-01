Ein neues Jahr beginnen viele Menschen mit guten Vorsätzen. Man möchte sich verändern, am besten zum Positiven. In einer neuen Folge der Video-Kolumne „Meyers Blick“ spricht der Cicero-Kolumnist Frank A. Meyer mit Cicero-Redakteur Alexander Kissler über ebensolche Vorsätze. Meyer priorisiert dabei vier Grundsätze, nach denen man sich richten sollte. Das Lieben und Geliebtwerden stehe an erster Stelle, gleich darauf folge die Freundschaft. Wobei Meyer hier echte Freunde verstanden haben will und nicht etwa berufsbegleitende Freunde und Kollegen. Meistens seien das jene aus der Jugend.

Aber auch der Beruf nehme eine wichtige Rolle ein, die man sich am besten so einrichten sollte, dass sie einen weitgehend erfüllen kann. An vierter Stelle fordert Meyer, sich unbedingt bürgerlich zu engagieren. Das könne etwa bedeuten, politisch zu werden, in einem Verein oder einer Kulturinstitution aktiv zu sein. Es gehe darum, die Gesellschaft an sich zu begreifen und für etwas einzustehen, damit es entstehen oder bestehen könne.